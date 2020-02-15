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七二五所创新产品中标“十三五”能源发展专项规划项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-13 08:07

　　近日，记者从七二五所获悉，该单位近日成功中标广州LNG应急调峰储气库项目3台LNG气化器产品，标志着我市气化器产业迈上新台阶。

　　LNG气化器产品是整个LNG产业链的关键设备之一，主要用于将液态天然气转化为气态天然气。

　　近年，七二五所针对LNG气化器产品围绕国家清洁能源战略，依托工信部项目持续开展攻关。此次中标的LNG气化器产品将应用于广州LNG应急调峰储气库项目。该项目是国内LNG产业重点项目，被列入“十三五”能源发展专项规划。项目设计规模为100万吨/年，规划建造两座16万立方米LNG储罐。该项目开工建设，意味着广州作为特大城市针对气源保障能力开始“提升加速”。

　　“该项目的中标，是七二五所LNG气化器的又一次里程碑式突破，标志着我所LNG气化器产业的发展迈上了新的台阶。”七二五所相关负责人表示。

　　为保证项目顺利中标，七二五所在前期组织技术研发和经营团队密切跟踪，依托专业和产业综合优势提出特色解决方案。在2020年年初项目技术交底阶段，七二五所还根据该项目应用位置、环境水质等特殊要求，依托材料、防腐等专业技术，不断完善设计方案，满足业主和EPC单位的个性化要求，最终在投标过程中脱颖而出，一举中标该项目3台LNG气化器的供货合同。

　　七二五所曾长期致力于LNG气化器的国产化开发，并围绕气化器结构优化、涂层技术提升、智能制造、生产线完善、配套服务提升等方面进行反复科研攻关。在“十二五”期间，该所凭借在材料、焊接、表面处理技术等方面的综合优势，联合中国寰球工程有限公司等单位开展协同创新，相继完成首台完全国产化200吨/小时产品的研制，并通过苛刻条件下的工业化运行测试，打破了国外垄断，填补国内空白。目前，该套产品在中石油江苏LNG接收站连续稳定运行，为七二五所LNG气化器在全国各海域的应用积累了宝贵数据。（记者 陈曦）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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