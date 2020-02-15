提醒！今晚22时起，洛阳开元大道部分路段围挡施工

今日，记者从市交警支队获悉，接有关部门通报，开元大道的开元大桥西延高架工程于10月9日起施工，为确保工程顺利实施和道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响，2020年10月9日22时至2021年2月10日，开元大道的长夏门街至开元大桥东匝道口段围挡施工。

今日，记者从市交警支队获悉，接有关部门通报，开元大道的开元大桥西延高架工程于10月9日起施工，为确保工程顺利实施和道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响，2020年10月9日22时至2021年2月10日，开元大道的长夏门街至开元大桥东匝道口段围挡施工。

围挡施工后，开元大道的开元大桥东西方向断行。龙门大道以东单位、小区拟经开元大道由西向东前往伊滨区的车辆，可沿开元大道——新伊大街(右转)——八里堂立交——高铁大桥匝道——高铁大桥，或伊水西路——槐树湾立交——希望桥绕行；龙门大道以西单位、小区拟经开元大道前往伊滨区的小型车辆，可沿古城快速路——焦柳铁路下穿箱涵(限高2.2米)——三川大道——开元大道绕行，大型车辆可沿伊洛路——南山大道绕行；古城路以北区域拟经开元大桥前往伊滨区的小型车辆，可沿古城快速路——焦柳铁路下穿箱涵(限高2.2米)——三川大道——开元大道绕行；由伊滨区前往洛龙区的车辆，可沿伊洛东路——高铁大桥——伊洛路，或科技大道——希望桥——南山大道绕行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)