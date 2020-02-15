洛阳开元大桥西延高架工程围挡施工 多条公交调线 伊滨区环线停运

今日，记者从市公交集团获悉：开元大道的开元大桥西延高架工程将在2020年10月9日22时至2021年2月10日进行围挡施工，多条途经公交线路调整。

今日，记者从市公交集团获悉：开元大道的开元大桥西延高架工程将在2020年10月9日22时至2021年2月10日进行围挡施工，多条途经公交线路调整。

具体调整方案如下：

42路：去程从西关(九龙鼎东路南站)发车，沿原线路至三川大道景石路口后，改走景石路、新伊大街、开元大道恢复原线营运，不再途经唐宫东路、环城西路；回程从龙门大道关林路口发车，与去程营运线路一致。

92路：去程从纱厂北路玄武门大街(原道南路)口发车，沿原线路至龙门大道古城路口后，改走龙门大道、伊洛东路、孝文大道、开元大道恢复原线营运；回程从科技大道龙顾路口发车，与去程营运线路一致。

93路：去程从西关发车，沿原线路至龙门大道开元大道口后，改走龙门大道、伊洛东路、孝文大道恢复原线营运；回程从窑沟东发车，与去程营运线路一致。

97路：去程从新区第一公交停车场发车，沿原线路至龙门大道开元大道口后，改走龙门大道、伊洛东路、孝文大道、开元大道恢复原线营运；回程从师范学院发车，与去程营运线路一致。

105路：去程从新区第一公交停车场发车，沿原线路至龙门大道开元大道口后，改走龙门大道、伊洛东路、孝文大道恢复原线营运；回程从洛阳职业技术学院发车，与去程营运线路一致。

伊滨区环线停运。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)