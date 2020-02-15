南昌路牡丹广场至丽春路段将围挡施工

7月31日，记者从市交警支队获悉，接有关部门通知，为确保南昌路提升改造工程顺利实施，8月2日至9月6日，南昌路的牡丹广场口(不含)至丽春路口(含)段将围挡施工。

7月31日，记者从市交警支队获悉，接有关部门通知，为确保南昌路提升改造工程顺利实施，8月2日至9月6日，南昌路的牡丹广场口(不含)至丽春路口(含)段将围挡施工。

围挡将分为两期进行：一期围挡范围是南昌路的牡丹广场口(不含)之九都路口(不含)段，时间为8月2日至20日；二期围挡范围是南昌路的九都路(含)至丽春路口(含)段，时间为8月20日至9月6日。围挡后，施工将采取先施工机动车道部分，后施工非机动车道部分的方式进行。

届时，围挡区间南北方向断行。围挡机动车道时，非机动车及沿线单位车辆可利用道路两侧非机动车道通行；非机动车道施工时(夜间)，非机动车可临时借用机动车道通行或选择绕行。一期围挡期间，由南向北方向通过围挡路段的车辆，可沿九都路～银川路、天津路或丽新路绕行；由北向南方向通过围挡路段的车辆，可沿天津路或延安路～丽新路绕行。二期围挡期间，由南向北方向通过围挡路段的车辆，可沿南昌路地面道路行至周山路口后向左、向右转弯，经银川路或丽新路绕行；由北向南方向通过围挡路段的车辆可在九都路口向左、向右转弯，经银川路或丽新路绕行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)