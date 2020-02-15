中州路的王城公园至纱厂南路段将围挡施工

9日，记者从市交警支队获悉，中州路下穿王城大道工程将于9月10日起实施，为确保工程顺利，最大限度减少对市民出行的影响，9月10日至12月31日，中州路的王城公园至纱厂南路口(不含)段围挡施工。

9日，记者从市交警支队获悉，中州路下穿王城大道工程将于9月10日起实施，为确保工程顺利，最大限度减少对市民出行的影响，9月10日至12月31日，中州路的王城公园至纱厂南路口(不含)段围挡施工。

围挡施工后，中州路的王城大道至纱厂南路段道路南侧仅保留3米宽保通道路，供非机动车通行；中州路北侧市中心医院以东保留原非机动车道，供前往市中心医院的车辆进入；市中心医院以西仅保留3米宽保通道路，供非机动车通行；芳林路南北方向断行。

届时，由东向西前往市中心医院的车辆，可从中州路～市中心医院南门进入；由西向东前往市中心医院的车辆，可从中州路(左转)～王城大道(右转)～唐宫路(右转)～纱厂南路(右转)～中州路～市中心医院南门进入。由东向西通过性交通，可从中州路转唐宫路绕行；由西向东通过性交通，可从中州路～涧东路或王城大道～凯旋路绕行。拟从芳林路南北方向通行的车辆，可提前转入王城大道或纱厂南路绕行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)