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扩散！洛阳南昌路部分路段围挡施工 明起多条公交线路临时调线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-18 22:16

　　今日，记者从市公交集团获悉：因南昌路(九都路至丽春路段)8月19日起提升改造围挡施工，途经公交线路调整如下:

　　2路、7路:去程从南苑路南昌路口发车，沿原运营线路行驶至南昌路乐山路口后，改走乐山路、丽新路、九都西路恢复原线，回程与去程运营线路一致。

　　6路:去程从南苑路南昌路口发车，沿原运营线路行驶至南昌路乐山路口后，改走乐山路、银川路、九都西路、南昌路恢复原线，回程与去程运营线路一致。

　　12路:去程从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原运营线路行驶至丽春路银川路口后，改走银川路、九都西路、丽新路、景华路恢复原线，回程与去程运营线路一致。

　　25路:去程从西苑路长安路口发车，沿原运营线路行驶至九都西路银川路口后，改走银川路、乐山路、南昌路恢复原线，回程与去程运营线路一致。

　　30路:去程从南苑路南昌路口发车，沿原运营线路行驶至南昌路乐山路口后，改走乐山路、丽新路恢复原线，回程与去程运营线路一致。

　　35路:去程从谷水西发车，沿原运营线路行驶至联盟路太原路口后，改走太原路、九都西路、银川路、乐山路、南昌路恢复原线；回程从梁屯发车，沿原运营线路行驶至南昌路乐山路口后，改走乐山路、银川路、联盟路恢复原线运营。

　　40路:去程从春晴路金谷园路口发车，沿原运营线路行驶至九都西路丽新路口西后，改走九都西路、银川路、丽春路恢复原线，回程与去程运营线路一致。

　　54路:去程从牡丹广场东发车，沿原运营线路行驶至九都西路丽新路口后，改走丽新路、乐山路、河洛路恢复原线，回程与去程运营线路一致。

　　59路:去程从西关发车，沿原运营线路行驶至珠江路九都路口后，改走珠江路、乐山路、南昌路恢复原线，回程与去程运营线路一致。

　　60路:去程从谷水西发车，沿原运营线路行驶至丽新路延安路口后，改走丽新路、乐山路、南昌路恢复原线，回程与去程运营线路一致。

　　63路:去程从西苑路长安路口发车，沿原营线路行驶至西苑路天津路口后，改走天津路、联盟路、太原路、九都西路、银川路、乐山路、南昌路恢复原线，回程从郭寨发车，沿现运营线路至南昌路乐山路口后，改走乐山路、银川路、联盟路、黔川路、西苑路恢复原线。

　　95路:去程从牡丹广场东发车，沿原运营线路行驶至南昌路九都西路口后，改走九都西路、银川路、丽春路恢复原线，回程与去程运营线路一致。

　　V5路:去程从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原运营线路行驶至丽春西路银川路口后，改走银川路、九都西路、丽新路运营，回程与去程运营线路一致。

　　V12路：去程从南苑路南昌路口发车，沿原运营线路行驶至南昌路乐山路口后，改走乐山路、银川路、九都西路恢复原线。

　　由于南昌路提升改造工程一期(牡丹广场至九都路口段)路面已恢复通行，8月19日起，8路、29路、69路恢复此路段通行。

　　由于解放路(健康路至纱厂东路段)路面恢复通行，8月19日起，102路去程从谷水西发车，沿原运营线路行驶至中州中路纱厂南路口后，改走纱厂南路、唐宫路、解放路恢复原线，回程与去程运营线路一致。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)
[ 责任编辑：马佳佳]
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