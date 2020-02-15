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央视《传奇中国节》推荐洛阳旅游打卡地 快看看有您熟悉的吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-03 09:08

　　10月1日晚，在中央广播电视总台2020年中秋晚会开始前，央视特别节目《传奇中国节·中秋》展示了诸多洛阳元素，记者为您梳理节目中推荐的洛阳旅游打卡地，快跟着《传奇中国节》来洛阳旅行吧……

　　推荐一：瞧，一座座博物馆

　　节目中，洛阳籍歌手田华带领观众来到二里头夏都遗址博物馆，一件件精美文物吸引了观众的眼光。

　　漫步在洛阳的大街小巷，一抬头，或许就会和一座博物馆不期而遇。洛阳正以高质量建设“东方博物馆之都”作为突破口，把博物馆优势提升为城市发展优势。“东方博物馆之都”这一城市品牌必将越擦越亮，吸引更多人为一座博物馆而来到这座城。

　　目前，洛阳市已拥有各类博物馆85座，形成了主体多元、特色鲜明、富有活力的博物馆体系，“东方博物馆之都”建设初具规模，年接待量近1000万人次。

　　推荐旅游打卡地：洛阳博物馆、周王城天子驾六博物馆、定鼎门遗址博物馆、洛阳民俗博物馆

　　推荐二：瞧，一片片湿地公园

　　节目聚焦河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心工作人员马朝红，讲述她常年进行野外监测，与湿地鸟类过中秋的故事。

　　人在绿中、绿在水中、水在林中，如今这般人水和谐的湿地景象，无论在洛阳城区还是县城都随处可见。在黄河湿地国家级自然保护区洛阳段，经常传出濒危鸟类现身的好消息。黄胸鹀[wú]、大鸨、黑鹳、中华秋沙鸭等动物更是成了这里的“常客”。

　　洛阳市以沿黄生态保护治理为引领，持续拓展深化“四河五渠”综合治理，大力实施新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，高标准创建国际湿地城市。洛阳市将在提升原有7个城市湿地的基础上，因地制宜新建9个湿地样板，到2025年城市湿地率提高至18%，建成国际湿地城市。

　　推荐旅游打卡地：伊水游园、洛浦公园、河南黄河湿地国家级自然保护区

　　推荐三：瞧，一座座唐风建筑

　　在洛阳分演播室，著名作家马伯庸说到改编自他的作品的影视剧《风起洛阳》。9月，《风起洛阳》制作团队到访洛阳，马伯庸亦受邀来洛，与洛阳青年作家畅谈洛阳历史文化、城市印象及创作心得。不难想象，随着《风起洛阳》这部描写唐代故事的连续剧与观众见面，一定吸引不少喜欢历史、文化的人来洛阳找寻“唐风古韵”。

马伯庸

　　洛阳市的隋唐洛阳城国家历史文化公园正加紧建设，眼下，隋唐洛阳城国家历史文化公园宫城区以应天门为中心，向北实施了玄武门遗址保护展示项目，向南全面推进周边环境治理，同时，天街片区启动了天街北延三期和建春门节点项目……

　　未来，隋唐洛阳城国家历史文化公园将形成以宫城区和天街片区为核心的隋唐风貌核心展示区，吸引“粉丝”来到洛阳、爱上洛阳。

　　推荐旅游打卡地：明堂天堂景区、九洲池遗址、应天门（洛报融媒记者 何奕儒）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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