城如人，想了解一座城，不单要看其白天繁华的景象，更要看其夜晚归于平静的模样。中秋佳节，不管是本地人还是外地游客，都可以挥别白天的纷乱，去捕捉洛城迷人的夜景与月色。

城如人，想了解一座城，不单要看其白天繁华的景象，更要看其夜晚归于平静的模样。中秋佳节，不管是本地人还是外地游客，都可以挥别白天的纷乱，去捕捉洛城迷人的夜景与月色。

洛阳作为千年古都，天下文人名士云集于此，留下人文古迹星罗棋布。其中，古人最推崇的洛阳月景为天津晓月、缑山夜月、函关晓月，并留下了许多这三景为题的诗作。

时光流转，沧海桑田。随着洛阳城市建设和夜经济的繁荣发展，形成了一批新兴网红夜间“打卡地”。古城夜色、上阳明月、丽景烟火……洛阳这些地方月朗风清，最适合赏月。这个中秋，快带着家人去赏月吧！

洛阳古时赏月有“三景”

天津晓月

有桥的地方会有水，有水的地方一定会有桥，当洛河流经洛阳，一座桥也就应运而生。

洛河上就有座著名的桥叫天津桥。1400多年前，隋炀帝营建东都洛阳时，引洛水穿城而过，并在河上建桥。从此，天津桥的名字便与这座城、这条河紧密相连。它是隋唐大运河留下的重要遗迹，位于通济渠的渠首段，千百年来屡毁屡建，是王朝兴衰、历史浮沉的见证，堪称“大运河上第一桥”。

隋大业元年(公元605年)，宇文恺“揣帝心在宏侈”，将洛阳城建得极为壮丽。它北据邙山，南对伊阙，洛水从城中横穿而过，就像天上的银河一样。河上架起浮桥，取名“天津”，以连接洛水两岸的宫城、皇城及里坊区。

天津桥风光朝暮有别、四季不同，最著名的景观是“天津晓月”。拂晓时分，漫步桥上，一轮弯月垂挂天幕，河面波光粼粼，引人驻足翘首，吟咏不绝。

一座天津桥，征服了唐朝无数诗人。当年，诗仙李白从长安来到洛阳，洛阳地方官为他接风，他坐车郊游后经过天津桥，吟诗一首：“白玉谁家郎，回车渡天津。看花东陌上，惊动洛阳人。”大诗人在洛阳一居数月，流连忘返。

刘希夷来过：“天津桥下阳春水，天津桥上繁华子，马声回合青云外，人影动摇绿波里。”李益来过：“何堪好风景，独上洛阳桥。”白居易来过：“津桥东北斗亭西，到此令人诗思迷。眉月晚生神女浦，脸波春傍窈娘堤。”孟郊来过：“天津桥下冰初结，洛阳陌上人行绝。榆柳萧疏楼阁闲，月明直见嵩山雪。”