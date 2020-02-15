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洛阳警方强化旅游景区治安防控 确保市民安全出游
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-30 21:19

　　9月30日，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，洛阳警方将在“双节”期间对全市旅游景区开展监督检查，强化巡逻防控，确保市民安全出游。

　　洛阳警方目前已结合疫情防控常态化工作要求，按照“一个景区、一套方案预案，一个公园、一套方案预案”原则，制定、细化了工作措施，确保安全隐患及时发现清零，既有效维护治安秩序、服务游客，又能及时处置突发事件、确保安全。

　　根据部署，洛阳警方将全面强化旅游景区治安防控，会同旅游、卫健、建设、交通、市场监管、应急管理等部门，对旅游活动涉及的场所、设施和各类交通运输工具等进行安全大检查，及时发现并消除安全隐患；强化巡逻防控，合理调整警力布局，加强游客和车辆疏导，切实维护景区、景点治安秩序；加大防范打击力度，重点防范、打击强买强卖、敲诈勒索等侵害游客人身、财产安全的违法犯罪活动，有力维护旅游市场良好秩序。

　　另外，洛阳警方将会同旅游部门监督、指导旅游景区加大对旅游从业人员安全、防疫培训教育，有针对性地开展应急演练，提升突发事件应急处置能力，切实维护游客人身、财产安全。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 席林燕南 魏征）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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