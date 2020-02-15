好消息！洛宁、新安、宜阳入围首批省级全域旅游示范区，还有……

近日，全省全域旅游暨乡村旅游工作推进会公布了首批创建省级全域旅游示范区名单。经过申报、推荐、审核等环节，共确定22个市(县)，洛阳市洛宁、新安、宜阳入围。 近日，全省全域旅游暨乡村旅游工作推进会公布了首批创建省级全域旅游示范区名单。经过申报、推荐、审核等环节，共确定22个市(县)，洛阳市洛宁、新安、宜阳入围。 洛阳市文化广电和旅游局相关负责人介绍，根据《河南省全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法(试行)》，我省各地要创建国家全域旅游示范区须分步走，成为省级全域旅游示范区创建单位是第一步，成功创建省级全域旅游示范区后，才有资格创建国家全域旅游示范区。 此外，会议还公布了2020年河南省乡村旅游特色村、休闲观光园区、特色生态旅游示范镇和创客示范基地名单。宜阳县香鹿山镇赵老屯村、孟津县小浪底镇上梭椤沟村、栾川县叫河镇叫河村、栾川县重渡沟管委会新南村、嵩县车村镇龙王村、洛宁县罗岭乡前河村入选省乡村旅游特色村，孟津十里香休闲观光园、伊川建业绿色基地、洛宁县香楸湾、新安大河田园休闲观光园区、西工区樱桃沟休闲观光园区入选省休闲观光园区，嵩县德亭镇、孟津县会盟镇、栾川县陶湾镇、洛宁县罗岭乡入选省特色生态旅游示范镇，栾川陶湾镇西沟村创客基地入选省乡村旅游创客示范基地。 栾川县陶湾镇西沟村 乡村旅游是推动全域旅游的重要抓手，在促进消费升级、脱贫攻坚、乡村振兴、富民强县等方面具有重要作用。近年，洛阳深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，依托好山好水，推动农旅融合，留住乡愁乡韵，成功创建全国休闲农业与乡村旅游示范市，栾川、嵩县、孟津3个县获评全国休闲农业与乡村旅游示范县，栾川重渡沟村、协心村、嵩县三合村获评全国乡村旅游重点村。目前，全市70%的沟域经济示范带发展有乡村旅游产业，创成国家级乡村旅游创客示范基地2个、A级乡村旅游景区22家，省级特色生态旅游示范镇6个、乡村旅游特色村29个，年接待游客超3000万人次，直接拉动就业人员4万余人，间接拉动就业16万余人，乡村旅游年度收入达30亿元，一大批偏远贫困村通过发展乡村旅游摆脱贫困、增收致富。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 赵晖 文/图）