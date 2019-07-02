洛阳瀍河岸边再添“网红打卡地” 铜驼暮雨街区开街

古色古香的建筑错落有致，大红灯笼高高挂起，青石板路一转一折，店铺里的商品琳琅满目……19日上午，经过近3个月的升级改造，瀍河岸边的铜驼暮雨街区以崭新的形象亮相。

铜驼暮雨街区开街

古色古香的建筑错落有致，大红灯笼高高挂起，青石板路一转一折，店铺里的商品琳琅满目……19日上午，经过近3个月的升级改造，瀍河岸边的铜驼暮雨街区以崭新的形象亮相。

再现千年前街巷繁华

铜驼暮雨街区，位于瀍河区中州东路与新街交叉口，总面积近4万平方米，北起中州路，南至九都路，南北长800多米，铜驼暮雨是洛阳八大景之一。

按照市委市政府着力打造“古都夜八点”“古都新生活”消费品牌等部署要求，洛阳农发投资集团有限公司组建专业团队，以仿古建筑群为依托，对铜驼暮雨街区进行了全方位市场调研、商业策划和业态规划，利用近3个月时间，对街区的文化元素、夜景亮化、进驻业态等进行全面升级。

记者在现场看到，微改造后的铜驼暮雨街区增加了景观小品、景观文化墙等，融入了更多历史文化元素。

更让人眼前一亮的是，此次微改造利用街区紧靠瀍河的优势，优化设计亲水平台，在瀍河两岸安装了灯带、射灯、动态水纹灯和“雾森”系统，通过现代智能科技将历史人文城市景观与光影艺术完美结合，再现盛唐繁华街市。

值得期待的是，在大石桥以南的广场上，将打造一台展示丝绸之路和古时驼队经过铜驼巷的雨幕光影秀，通过激光光源将帆船、码头、驼队等造型进行呈现，向人们讲述商队过往的艰辛历程和古老商业文明的辉煌历史。这台雨幕光影秀将于今年十一假期正式开演，邀请市民和游客体验铜驼暮雨“古今辉映”的夜魅力。

潮范儿十足惹人醉

“目前亮相的是一期升级改造项目，二期招商工作全面启动。”铜驼暮雨街区相关负责人介绍，铜驼暮雨街区将被打造成古香古色的传统建筑风格和现代轻时尚品牌相互融合，汇聚文化、社交、餐饮、娱乐、休闲的生活美学文化体验街区，成为瀍河景观带上重要的节点，为古老城市注入新的活力。

在当天的开街仪式上，首届国潮潮流市集也同步开市。首届国潮潮流集市将美食、游玩、广场串联在一起，既有汉服表演、国学六艺等古风国学，又有快闪、街头魔术、乐队和街舞等演出活动，异彩纷呈，不容错过。(记者 李冰/文 李卫超/图)