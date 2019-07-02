洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳瀍河岸边再添“网红打卡地” 铜驼暮雨街区开街
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-21 08:27
铜驼暮雨街区开街

　　古色古香的建筑错落有致，大红灯笼高高挂起，青石板路一转一折，店铺里的商品琳琅满目……19日上午，经过近3个月的升级改造，瀍河岸边的铜驼暮雨街区以崭新的形象亮相。

　　再现千年前街巷繁华

　　铜驼暮雨街区，位于瀍河区中州东路与新街交叉口，总面积近4万平方米，北起中州路，南至九都路，南北长800多米，铜驼暮雨是洛阳八大景之一。

　　按照市委市政府着力打造“古都夜八点”“古都新生活”消费品牌等部署要求，洛阳农发投资集团有限公司组建专业团队，以仿古建筑群为依托，对铜驼暮雨街区进行了全方位市场调研、商业策划和业态规划，利用近3个月时间，对街区的文化元素、夜景亮化、进驻业态等进行全面升级。

　　记者在现场看到，微改造后的铜驼暮雨街区增加了景观小品、景观文化墙等，融入了更多历史文化元素。

　　更让人眼前一亮的是，此次微改造利用街区紧靠瀍河的优势，优化设计亲水平台，在瀍河两岸安装了灯带、射灯、动态水纹灯和“雾森”系统，通过现代智能科技将历史人文城市景观与光影艺术完美结合，再现盛唐繁华街市。

　　值得期待的是，在大石桥以南的广场上，将打造一台展示丝绸之路和古时驼队经过铜驼巷的雨幕光影秀，通过激光光源将帆船、码头、驼队等造型进行呈现，向人们讲述商队过往的艰辛历程和古老商业文明的辉煌历史。这台雨幕光影秀将于今年十一假期正式开演，邀请市民和游客体验铜驼暮雨“古今辉映”的夜魅力。

　　潮范儿十足惹人醉

　　“目前亮相的是一期升级改造项目，二期招商工作全面启动。”铜驼暮雨街区相关负责人介绍，铜驼暮雨街区将被打造成古香古色的传统建筑风格和现代轻时尚品牌相互融合，汇聚文化、社交、餐饮、娱乐、休闲的生活美学文化体验街区，成为瀍河景观带上重要的节点，为古老城市注入新的活力。

　　在当天的开街仪式上，首届国潮潮流市集也同步开市。首届国潮潮流集市将美食、游玩、广场串联在一起，既有汉服表演、国学六艺等古风国学，又有快闪、街头魔术、乐队和街舞等演出活动，异彩纷呈，不容错过。(记者 李冰/文 李卫超/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 一周内第三座！洛阳瀛洲路与南山大道...
  • 注意！今晚洛阳开元湖周边进行车辆人...
  • 三门峡市党政考察团来洛
  • 全国首期！近160名教师来洛阳参与这项...
  • 您的感觉没有错！洛阳今年的三伏天确...
  • 李亚主持召开市委全面深化改革委员会...
  • 武警洛阳支队某部举行军营开放活动 学...
  • 厉害！一款“洛阳制造” 两项“世界首...
  • 有历史、有故事、有文化！这样的“夜...
  • 洛阳籍男足国家队队员、中超球星肖智...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月17日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    洛阳王城公园举办第十...
    洛北板块又有一座大型...
    小游园里大民生 洛阳已...
    国内拳击高手将亮相洛...
    精彩热帖

    晨读

    晨光中的九都路

    火树银花不夜天

    灰鹭
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605