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洛阳市深入开展“厉行节约、反对浪费”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-19 09:42

　　17日下午，在洛阳举办的2020年全国男子拳击锦标赛开幕式现场，赛事组委会向来自全国40支代表队的500余名参赛人员以及赛区裁判员、工作人员发出倡议：弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的中华传统美德，用“文明餐桌，我在行动；厉行节约，从我做起”的实际行动，引领赛区就餐新风尚。

　　从国家级顶级赛事到机关食堂，近期我市深入开展“厉行节约、反对浪费”主题活动，动员广大市民身体力行制止餐饮浪费行为。

　　全国男子拳击锦标赛赛事组委会有关负责人介绍，本届赛事期间，赛区将深入贯彻落实中央关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，营造“爱惜粮食光荣、浪费粮食可耻”的就餐氛围，引导赛区人员树立科学饮食新理念，坚持按需取餐用餐，积极践行“光盘行动”“公筷行动”，自觉抵制餐饮浪费，共建赛区绿色文明就餐大环境。

　　近期，全市检察机关开展“勤俭节约、反对浪费”活动，倡导以节约为荣，养成节约一粒米、一滴水、一度电、一张纸的良好习惯，树立正确的消费观念，努力创建节约型单位。洛宁县人民检察院将“光盘行动”与驻村扶贫工作有机结合，对发现的铺张浪费行为进行教育和提醒，对极个别干警就餐时倒掉剩菜、剩饭的现象，进行批评教育和警示整改。

　　市中级人民法院近期开展“节约粮食、反对浪费”签名承诺活动，并通过标语、倡议书以及新媒体平台引导广大干警以身作则、率先垂范，传承节俭美德，增强卫生意识，践行绿色发展理念。该院餐厅按照干警进餐情况提供服务，开展源头管理，精打细算、精准采购、按需供应。同时，灵活调整菜品供应，推出小份儿饭菜，拒绝“舌尖上”的浪费。(记者 孟山 通讯员 赵越 储涛)
[ 责任编辑：马佳佳]
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