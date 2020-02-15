洛阳市深入开展“厉行节约 反对浪费”活动

近期，我市围绕“厉行节约反对浪费”这一主题，出实招、下实功、见实效，切实制止餐饮浪费，倡树勤俭节约的良好风尚。

近期，我市围绕“厉行节约反对浪费”这一主题，出实招、下实功、见实效，切实制止餐饮浪费，倡树勤俭节约的良好风尚。

“我们在强化宣传、加强引导、精细化管理等方面出台相关措施，让厉行节约的理念深入人心。”市公安局机关后勤服务中心有关负责人说。

近日，该中心利用电子屏、宣传画、提示牌等，开展立体宣传，营造“浪费可耻、节约为荣”的浓厚氛围。该中心餐厅合理制订采购计划，做到每天“零库存”。在食品烹饪环节，按照少量多次的原则制作菜品，推行按人数配餐和“半份菜、小份饭”制度；对食材边角料做到物尽其用，对餐厨垃圾进行检查，看是否有食材浪费现象。在就餐过程中，实行定量取餐制度；安排专职人员，在取餐区值班，监督大家开展“光盘行动”；就餐过程实行全程监控，设立曝光台，制止不文明就餐行为。

“把宣传引导与奖惩措施有机结合，是推动厉行节约工作的重要保证。”市教育局有关负责人表示。

近日，市教育局深入开展“光盘行动”，坚决杜绝“舌尖上的浪费”。该局机关餐厅实行现场监督和登记制度，对乱倒剩饭剩菜的人员进行实名登记并批评教育，对屡教不改者，取消就餐资格。与此同时，市教育局机关办公室协同党风办开展明察暗访，对局机关及二级单位人员加强监督，对问题严重的个人和单位，追究当事人及单位领导责任。“要把‘光盘行动’当作一项政治任务去抓好抓实，让勤俭节约成为一种良好的习惯和风尚。”该负责人表示。

“我们要珍惜粮食，杜绝‘舌尖上的浪费’，也要珍惜各类资源，建设节约型社会。”孟津县有关负责人表示。该县在深入开展“制止餐饮浪费行为”主题活动的同时，围绕“浪费可耻、节约为荣、绿色低碳、节能增效”等内容，持续开展节约型机关建设，扎实推进垃圾分类宣传进社区工作，增强居民参与意识，倡导绿色、低碳、文明的生活方式，为全面实现垃圾减量化、资源化、无害化处理打下坚实的群众基础。（记者 孟山）