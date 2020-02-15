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洛阳多景区发挥特色窗口服务功能 开展“厉行节约、反对浪费”主题活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-22 09:38
洛阳博物馆工作人员讲解含嘉仓遗址出土文物（视频截图）

      “在人类的发展进程中，对粮食的驯化是漫长而艰辛的，而随着农业的发展，储粮仓窖技术应运而生，含嘉仓就是其中的代表。这是含嘉仓遗址所出土的炭化粮食标本……”近日，洛阳博物馆精心制作的一期视频一经发布即受到广泛关注和点赞。

　　连日来，我市许多旅游景区及相关管理部门在做好自身餐桌文化建设的同时，积极发挥特色窗口服务功能，引导广大游客“厉行节约、反对浪费”。

　　在洛阳博物馆，讲解员娓娓讲述着含嘉仓在唐朝天宝年间作为粮食转运中心的重要性，同时把节约粮食的理念加入其中：“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，这是我们耳熟能详的一句唐诗。小时候父母时常叮嘱我们要珍惜粮食，因为它们凝结了劳动人民的汗水，正所谓‘一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰’。勤俭节约是我们中华民族的传统美德，也是我们每个人应尽的责任和义务。”

　　这两天，细心的市民发现，洛邑古城的文峰塔灯光秀加入了“珍惜粮食、反对浪费”等内容。市古城管委会办公室主任张彬表示，近期该管委会组织广大党员干部认真学习贯彻总书记指示精神，在机关食堂深入推进“光盘行动”，全面推广半份菜、小份饭制度，坚决抵制“舌尖上的浪费”。

　　为倡导勤俭节约新风尚，营造良好宣传氛围，该管委会还在洛邑古城人流量大、就餐人数多的小吃街等地方，设置醒目的宣传标语，引导游客文明就餐。

　　作为世界文化遗产，龙门石窟景区的新媒体平台颇受公众关注。这些天，龙门石窟世界文化遗产园区管委会积极参与洛阳网开展的“拒绝餐饮浪费”承诺接力活动，通过短视频、微信公众号和微博等平台，积极宣传“光盘行动”，营造浪费可耻、节约光荣的氛围。(记者 孟山 通讯员 石智卫)
[ 责任编辑：崔利利]
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