洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳广大中小学校积极践行“厉行节约、反对浪费”理念
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-08 08:45

主题班会

　　新学期伊始，我市广大中小学校通过开展丰富多彩的主题活动，积极践行“厉行节约、反对浪费”理念，培养学生树立节俭意识，养成勤俭好习惯。

　　创新机制，把厉行节约纳入德育考评体系

　　洛阳启迪未来小学通过开展主题班会、主题演讲，观看教学视频等形式，对学生们开展教育；引导学生们发散思维，以厉行节约为核心，绘制思维导图；组织学生制作手抄报，践行节约理念。学校近期还组织学生和老师精心制作抖音短视频，身体力行，鼓励大家积极响应党中央的号召，珍惜粮食，抵制舌尖上的浪费。

　　“一项工作推进的成效要靠制度保证。”该校校长董平丽表示，新学期，该校把厉行节约纳入学校德育考评体系，明确奖惩措施，规范师生行为。

　　开展精细化管理，倡导文明就餐

　　2日中午，在洛阳市第二外国语学校洛龙校区，学生们按照疫情防控要求，保持合理间距错峰进入食堂就餐。在食堂门前的“二外之音演讲台”上，一名学生手持话筒用中英文双语即兴演讲，向前来就餐的同学讲述厉行节约的重要意义。

　　“文明就餐、抵制浪费，要从每个细节入手。”该校总务处主任张爽说，该校将厉行节约落实在排队就餐、清理桌面、回收餐具等具体环节上，从每件小事抓起，培养孩子的文明素养。

　　该校每个餐厅有免费供米点，并提供“半份菜”“小份饭”，饭量大的学生可按需免费添加，避免一次打饭过多产生浪费。

　　从小事做起，对浪费现象说“不”

　　近期，洛阳市涧西区东升第二小学开展了“厉行节约拒绝浪费”红领巾在行动系列主题活动。

　　该校向全体师生及家长发出“拒绝舌尖上的浪费”倡议，号召全体少先队员从自己做起，从小事做起，一起对浪费现象说“不”，让勤俭节约成为一种生活时尚，将勤俭节约的传统发扬光大。

　　该校有关负责人表示，通过参加系列主题活动，孩子们增强了勤俭节约意识，树立了“浪费可耻、节约为荣”的观念，进一步认识到节俭是一种文明、一种素养、一种习惯。（记者 孟山 通讯员 王宇清 金广川 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 扮靓洛阳龙门站 迎接河洛文化旅游节
  • 应天门南广场新增两个停车场
  • 央视秋晚落户洛阳，她的文化特色你了...
  • 招才引智洛阳专场活动明日开幕 天下英...
  • 李亚在督导检查文明城市创建提升工作...
  • 洛宁县毛原村引进种植鲜食烟薯 群众...
  • 洛阳石化新建系列重要装置一次投料开...
  • 阿里巴巴天天正能量发布《2020年度正...
  • 回家了！洛阳8名支援新疆医疗队队员凯旋
  • 孟津县东地村发展软籽石榴 助农增产增收
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月7日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    扮靓洛阳龙门站 迎接河...
    洛宁县毛原村引进种植...
    孟津县东地村发展软籽...
    应天门南广场新增两个...
    精彩热帖

    洛邑古城

    晨舞

    灰鹭

    美丽格桑花
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605