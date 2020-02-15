洛阳广大中小学校积极践行“厉行节约、反对浪费”理念

新学期伊始，我市广大中小学校通过开展丰富多彩的主题活动，积极践行“厉行节约、反对浪费”理念，培养学生树立节俭意识，养成勤俭好习惯。

主题班会

新学期伊始，我市广大中小学校通过开展丰富多彩的主题活动，积极践行“厉行节约、反对浪费”理念，培养学生树立节俭意识，养成勤俭好习惯。

创新机制，把厉行节约纳入德育考评体系

洛阳启迪未来小学通过开展主题班会、主题演讲，观看教学视频等形式，对学生们开展教育；引导学生们发散思维，以厉行节约为核心，绘制思维导图；组织学生制作手抄报，践行节约理念。学校近期还组织学生和老师精心制作抖音短视频，身体力行，鼓励大家积极响应党中央的号召，珍惜粮食，抵制舌尖上的浪费。

“一项工作推进的成效要靠制度保证。”该校校长董平丽表示，新学期，该校把厉行节约纳入学校德育考评体系，明确奖惩措施，规范师生行为。

开展精细化管理，倡导文明就餐

2日中午，在洛阳市第二外国语学校洛龙校区，学生们按照疫情防控要求，保持合理间距错峰进入食堂就餐。在食堂门前的“二外之音演讲台”上，一名学生手持话筒用中英文双语即兴演讲，向前来就餐的同学讲述厉行节约的重要意义。

“文明就餐、抵制浪费，要从每个细节入手。”该校总务处主任张爽说，该校将厉行节约落实在排队就餐、清理桌面、回收餐具等具体环节上，从每件小事抓起，培养孩子的文明素养。

该校每个餐厅有免费供米点，并提供“半份菜”“小份饭”，饭量大的学生可按需免费添加，避免一次打饭过多产生浪费。

从小事做起，对浪费现象说“不”

近期，洛阳市涧西区东升第二小学开展了“厉行节约拒绝浪费”红领巾在行动系列主题活动。

该校向全体师生及家长发出“拒绝舌尖上的浪费”倡议，号召全体少先队员从自己做起，从小事做起，一起对浪费现象说“不”，让勤俭节约成为一种生活时尚，将勤俭节约的传统发扬光大。

该校有关负责人表示，通过参加系列主题活动，孩子们增强了勤俭节约意识，树立了“浪费可耻、节约为荣”的观念，进一步认识到节俭是一种文明、一种素养、一种习惯。（记者 孟山 通讯员 王宇清 金广川 文/图）