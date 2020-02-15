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洛阳市机关事务管理局开展“厉行节约 反对浪费”签名活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-14 19:16

　　为贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示精神，今日，洛阳市机关事务管理局在市直机关餐厅开展了“厉行节约 反对浪费”签名活动。

　　洛阳市机关事务管理局现场倡议全市党政机关干部职工率先贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚决制止餐饮浪费行为，切实培养节约习惯，在机关营造浪费可耻节约为荣的就餐氛围，为全市做好示范表率。广大机关党员干部纷纷在横幅上签名，并表示要把“厉行节约、反对浪费”的理念落到实处。

　　（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 焦姗姗 摄）
[ 责任编辑：潘亮]
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