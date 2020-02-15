从“中秋玩月羹”到月饼（洛谭说事）

中秋节起源于远古时期人类对月亮的天体崇拜。魏晋时期，已有中秋赏月之举。到了唐宋时期，中秋赏月已经成为民间盛行的活动。

中秋节起源于远古时期人类对月亮的天体崇拜。魏晋时期，已有中秋赏月之举。到了唐宋时期，中秋赏月已经成为民间盛行的活动。

唐人十分重视中秋赏月，不少文人墨客都曾留下关于赏月的诗歌。《中国风俗通史·隋唐五代卷》中记载，唐人的诗歌中，仅中秋赏月诗就有90多首。比如，白居易、刘禹锡等都曾经写过关于中秋赏月的诗歌。

在唐朝，虽然还没有出现月饼，但已有了特别的“中秋玩月羹”这种专在赏月时享用的美食。

到了宋朝，中秋节已经成为重要节日之一。当天，宋人要赏月、拜月、放灯，还要吃月饼。

赏月是中秋节最重要的节日活动，《东京梦华录》中提到：“中秋夜，贵家结饰台榭，民间争占酒楼玩月，丝篁鼎沸。近内廷居民，夜深遥闻笙竽之声，宛若云外。闾里儿童，连宵嬉戏。夜市骈阗，至于通晓。”

赏月的同时，宋人往往还要举行拜月活动。男子的心愿一般是“早步蟾宫，高攀仙桂”，女子则愿“貌似嫦娥，面如皓月”。

我国中秋吃月饼之风俗起源于宋代，成型于元，盛行于明清。南宋吴自牧的《梦粱录》中，第一次提到了月饼，这种小饼用之于中秋祭月。南宋周密《武林旧事》卷六《蒸作从食》所列的食单中也有月饼，可惜记载不详。

在中国民俗文化中，“月圆”已成为一种民族心理结构。而月饼作为团团圆圆、幸福美满的象征，表现了人们对美好生活的向往和追求。(记者 李砺瑾)