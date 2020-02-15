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格力奇妙夜，奇妙在融合（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-04 08:28

　　8月1日晚，随着“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会圆满收官，“格力·中国造”全国巡回直播活动第二站在洛阳展现出了超高人气。直播当天，线上线下“格力董明珠店”同步营业，最终完成销售额101亿多元。

　　格力奇妙夜，奇妙在融合。无论对格力，还是对洛阳，这都是一个奇妙的夜晚。之所以奇妙，是因为二者实现了完美融合，并且很快结出了硕果。对于洛阳来说，这个奇妙夜带给我们的最大启示，不仅仅是当天销售额过百亿的火爆数据，更在于其背后的融合二字。

　　众所周知，洛阳与格力的融合始于2017年，仅用时3年，首台“洛阳造”格力空调就成功下线了，融合之快，效率之高，令人称赞。在这个融合中，有一点很关键，那就是“360度无死角贴心服务”。要知道，最初格力看重洛阳的是老工业基地，底子好、人才多、政策好，随着项目的推进，格力方面感受到，营商环境才是“格力效率”的保障。营商环境，也是洛阳与格力在融合中的一张王牌。有句话叫“一花引来百花香”，有时候，引进一家企业，就能壮大一个产业，更能吸引带动其他优秀的企业前来。不管是格力这“一花”，还是其他的“百花”，营商环境都应成为我们的金字招牌。

　　这也是民族品牌与城市文化的融合。“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会的现场背景，就是洛阳气势恢宏的定鼎门，在直播中，除了格力全品类家电，河南戏曲、河洛大鼓、孟津剪纸等地域性很强的传统文化也纷纷登台展示。用董明珠的话说“这不是一场简单的直播带货，更多的是一种文化的传播”。一个是备受追捧的民族品牌，一个是古今辉映又散发着“网红”气质的古都，这样的融合，自然会互利共赢、相得益彰。借助一个大企业的营销平台，来提升一个城市的美誉度和影响力，这样的融合值得尝试。

　　“嗨购洛阳·格力奇妙夜”的营销模式，对我们同样有很大的启示。洛阳是一个制造业大市，不仅参与打造了很多让世界惊叹的“国之重器”，还有很多“隐形冠军”，而企业无论大小，产品最终是要面向市场的。当前，我市一些企业面临的一个难题就是销售渠道亟待开拓。正所谓“产品好也得会吆喝”，我们不妨以格力的直播营销模式为借鉴，让洛阳更多工业制造尝试与直播融合，以期开辟出更多新路。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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