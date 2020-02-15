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尊重与待遇都不能少（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-11 08:29

　　又是一年教师节！

　　今年教师节前夕，一则“贵州省大方县拖欠教师工资近5亿元”的新闻登上热搜，引发热议。

　　“国将兴，必贵师而重傅”，教师的待遇水平，直接关系教师工作的积极性，直接关乎教育质量。有研究者认为，教师待遇越高，越全身心投入教育事业，普通家庭越能从中受益。原因是待遇的提高，会让更多优秀教师专心于教学，这样既能提高教学水平，又能减少课外培训补习造成的剪刀差，从而减少家庭在课外教育方面的支出。从逻辑上看，这种相关性确实成立。

　　如果没有对教师的待遇进行务实保障，一切难免会成为“空谈”，又谈何尊重。让教师能够及时、足额地领到工资，是发展教育事业最基本的保障。这个“最基本的保障”被凭空抽走之后，定会带来不良连锁反应。这些反应也与每个孩子、每个家庭有关。应当看到，选择在教师节前夕对大方县拖欠教师工资一事进行曝光，彰显了党和政府对保障教师待遇的决心和态度。

　　当前，为了弘扬尊师重教传统、表彰教师的无私奉献，我市陆续开展了一系列教师节庆祝活动。市领导在看望慰问教职工代表时也明确表示，全市各级党委政府要始终把教育放在优先发展的战略位置，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围，一如既往地重视、关心和支持教育发展，落实好各项政策措施，为广大教师安心从教、干事创业创造良好条件。我们有幸看到，近年来洛阳的教育事业有了可喜的进步，教师的待遇在逐步提高，这些都有助于满足全市人民群众“上好学”的美好生活需要。

　　教育是什么样子，明天就会是什么样子。只要全社会共同守护教育工作者的信仰和从教情怀，让“尊师”氛围更加浓厚，让“重教”主张惠及每一位教师，让教师成为让人羡慕的职业，民族就有希望，国家就有未来。这个教师节，让我们重温尊师重教的文化传统，向每一位为人师表者致敬。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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