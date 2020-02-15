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守护城市文明 我们都是主角（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-03 08:22

　　在马路上礼让行人成习惯，在出租车上丢失的物品往往会失而复得，“七策治堵”让道路越来越通畅了……这些既改变着我们的生活，也提升着洛阳这座城市的文明水平。城市的核心是人，这些年我们推进创建全国文明城市，同样是坚持以人民为中心。

　　有人说“文明就像身边的一盏明灯，不仅净化了人们的灵魂，还指引了城市进步的方向”。文明是一座城市的幸福底色，是一座城市的内在魅力，关系到市民的宜居感和幸福感。对洛阳而言，自创建全国文明城市以来，尤其是“十三五”以来，通过创建全国文明城市这一有力抓手，我们不断提升城市治理水平，不断补齐民生短板，让城市环境更加优美、基础设施不断完善、公共安全更有保障，让市民的幸福指数越来越高。

　　从直观感受来说，洛阳城市的变化，不单单体现在“颜值”上，还体现在“气质”上。对此，许多市民都深有感触。很多断头路被打通了，立体停车场的数量不断增加，遍布全市的小游园将绿色福利送到了市民家门口，城市“乐道”不断延伸，城市书房遍地开花……只有当文明成为城市管理者的主动追求，成为城市居民的行为自觉时，城市发展才能做到内外兼修，才能让群众在创建全国文明城市中得到更多实惠。

　　都说文明人创文明城，文明城养文明人。文明是一个地方对外界最大的吸引力，也是老百姓的认同基础。创建全国文明城市的过程，就是分享文明成果、为民谋福利的过程。也正是因为这样，了解群众关切，问计问效于民，就可以将创建全国文明城市与人民群众的美好生活需要对接，就能调动全社会参与创建全国文明城市的积极性，更能让市民真切感受到“创城为我”“创城惠我”。

　　同住一座城，共爱一个家。当前，我市正在全面提升创建全国文明城市的水平，我们每个人都是主角，都是积极的参与者。也许只是一个真诚的微笑、一次温暖的搀扶、一句礼貌的问候，就能为这座城市增添一分文明的魅力。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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