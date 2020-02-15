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洛阳的温柔不只董明珠懂（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-08 08:36

　　“我感觉洛阳是一座很温柔的城市。”在洛阳—格力中国智造高峰论坛上，格力董事长兼总裁董明珠这样形容洛阳，让许多人深有感触。能让董明珠感到温柔，这样的城市自然很特别，关键的一点，也许源自营商环境优化。

　　俗话说，居家过日子，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。对于企业家来说，办企业搞经营，从注册登记到接电入网，再到买耗材推进项目，引人才保障服务……所涉事项更多，远比居家过日子复杂。一个对国内许多城市投资环境都很熟悉的著名企业家，称洛阳这座城市很温柔，不应该只是说说而已。

　　梳理这些年的历程，从“来洛阳不觉得是商户，而是家里人”，到“在洛投资，让我们找到了回家的感觉”，再到此次发出“洛阳很温柔”的感慨，董明珠对洛阳的这些感受，说白了，是“360度无死角的贴心服务”深深打动了她，是营商环境得到了她的高度认可。作为一个知名民族品牌女掌门人，这样的称赞，亦是洛阳招商引资“一花引来百花香”的最佳代言。

　　营商环境就像空气一样，空气清新，芝兰之室，有凤来仪。营商环境的改善，企业家们的感受最深。自2017年格力落户洛阳后，全球第二大、亚洲最大的工业铝型材研发制造商忠旺集团牵手洛阳，要建设年产100万吨铝合金精深加工项目。今年，洛阳携手凯盛打造“新洛玻”，曾经从洛阳走出去的大企业，如今又回来了。这说明什么？凯盛科技集团董事长彭寿一语中的：“现在的洛阳拥有良好的营商环境、生态环境、政策环境，具备了所有投资者前来的条件，是一片发展沃土。”由此可见，洛阳的温柔，其实企业家们都懂。

　　“水深则鱼悦，城强则贾兴”。优良的营商环境是我们促进市场主体发展壮大的定心丸，也是商贾云集的“定海神针”。它的“洼地效应”能使资金、技术、人才等发展要素不断汇聚，形成发展的高地。让各类市场主体来到洛阳，不但能感受到“360度无死角的贴心服务”，还能如鱼得水，那么，洛阳的温柔，必将让更多“金凤凰”满怀憧憬而来。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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