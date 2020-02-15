餐饮浪费不可取 不妨试试“N-1”（洛谭说事）

昨日，央视新闻公布了一组数据，其中我国每年被损耗和浪费的粮食约3500万吨，接近于中国粮食总产量的6%，大型聚会食物浪费率达38%……这组数字触目惊心，令人痛心！

昨日，央视新闻公布了一组数据，其中我国每年被损耗和浪费的粮食约3500万吨，接近于中国粮食总产量的6%，大型聚会食物浪费率达38%……这组数字触目惊心，令人痛心！

“一粥一饭，当思来之不易”，制止餐饮浪费，我们每一个人都是参与者，但如何有效做到不浪费呢？笔者注意到，8月11日武汉餐饮业协会倡议的“N-1点餐模式”，很有借鉴意义。“N-1点餐模式”，说白了，就是10名进餐客人只点9个人的菜，不够再增加菜品。这样可以从源头上杜绝餐饮浪费，这一倡议发出后，全国已有多个城市的餐饮行业协会发出倡议，推行这一点餐模式。

对于市民来说，我们很多人都会有这样的经历，朋友一起吃饭，往往吃不完剩下的居多，毕竟请客吃饭，碍于面子，一般都会多点。

其实，多少人用餐点多少菜，很多商家是心里有谱儿的。比如，“N-1点餐模式”就让人眼前一亮，按照这一模式，顾客点餐、饭店供菜，都将有更为精准的数量参照，有利于遏制点餐不当造成的浪费。

近年，我市通过广泛开展“光盘行动”，大力整治餐饮浪费之风，剑指“舌尖上的浪费”，已经收到了很好的效果。可我们不得不承认，餐饮浪费现象仍然存在，“厉行节约、反对浪费”的社会风尚还未固化。无论是在大酒店还是在小饭馆，不少人请客吃饭后剩下很多饭菜的情况，仍然随处可见。

少点一个人的菜，做好量的减法，看似小事，实际上是节约的大事。从我们每个人的角度来讲，都应该认识到遏制餐饮浪费是利国利民的大事，如果人人能节省下一碗米，合起来算就是天文数字。这离不开餐饮企业的真心实意，更离不开消费者的积极参与，需要“全民皆战”。或者说，只有我们每个人真正从心中认识到节约粮食的重要性，并落实到行动上，遏制餐饮浪费才会有更好的效果。（新闻观察员 洛谭）