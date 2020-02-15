河南省人民防空办公室出台措施助力洛阳副中心城市建设

今日，洛报融媒记者从洛阳市人防办获悉，河南省人民防空办公室近日制定《关于支持洛阳中原城市群副中心城市建设推进人防事业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)，从5个方面给予洛阳市人防工作强力支持，助力洛阳加快中原城市群副中心城市建设。

今日，洛报融媒记者从洛阳市人防办获悉，河南省人民防空办公室近日制定《关于支持洛阳中原城市群副中心城市建设推进人防事业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)，从5个方面给予洛阳市人防工作强力支持，助力洛阳加快中原城市群副中心城市建设。

《意见》明确，支持洛阳市结合新型智慧城市建设，实施“智慧人防”建设，加强信息化指挥保障能力；支持洛阳市开展实战化人防指挥多级联动综合性演练，积极参加军地联合防空、城市综合防卫联演联训和防空防灾综合演练，提升应对现代空袭人防应急应战能力，提高群众防空防灾技能。

对于地下空间的使用利用，《意见》也作出了明确规定：支持洛阳市积极构建平战结合、四通八达、军民兼用的城市地下空间，鼓励洛阳市在城市中心区、商业繁华区、重要目标毗连区探索建立“平时战时深度融合、地上地下协同规划、防空防灾统筹建设”新模式，提升城市空间承载能力、平战综合防护能力、生态环境宜居水平。鼓励洛阳市发挥市场在资源配置中的决定性作用，因地制宜探索人防平战结合设施社会化“建用维管”的新途径，积极参与城市地下停车场建设和老旧小区改造，发挥应急指挥、战时防护、平时停车、商服人车分流等作用。

在完善人防疏散体系建设方面，《意见》指出，将支持洛阳市协调规划、文旅应急、民政等相关部门，依托城市公园、风景区、红色教育基地建设人防疏散基地、人防应急避难区等，优先在河南第一个党组织一“中共洛阳组”纪念馆挂牌建设人防疏散基地。指导洛阳市结合美丽乡村、特色农业、生态旅游等产业，创新投融资模式建成一批集人口疏散、旅游休闲、训练宣传、军事部署等功能为体的综合基地，实现统筹建设、共同投入、多方打造、合作共赢。

《意见》指出，还将支持洛阳市推进专业力量体系建设，加强人防专业队伍建设，指导帮扶建设完备的人防专业防护力量，落实8支常规专业队和3支新型专业队实名制组建；支持洛阳市推进支撑保障体系建设，加快人防平台和大数据建设，开展数字人防建设试点，鼓励洛阳市构建数字人防发展生态链，提升信息技术服务品质，发挥人防大数据带动作用，为战时防空、平时服务应急支援提供有力支撑。

此外，《意见》明确，还将支持洛阳市人防重点项目建设，积极争取中央财政和国家金融支持，并充分发挥省级人防专项资金的种子作用、引领作用，在重点项目建设资金保障上，对洛阳市给予倾斜。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 浦雯）