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张红太：发挥制度优势 创新思维方法 助推洛阳副中心城市建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-04 09:51

　　制度建设和思维方法，是习近平治国理政思想中最重要的内容。习近平总书记指出全面深化改革要“突出制度建设这条主线”“提高战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维能力”。

　　当前形势下，需要我们深入学习领会掌握习近平总书记关于全面深化改革实现新突破重要精神，充分发挥制度优势，创新思维方法，加快推进洛阳副中心城市建设。

　　一、制度建设

　　制度建设事关党的事业成败和国家的兴废存亡。在“摸着石头过河”的改革开放历程中，党带领人民探索总结出社会主义制度建设的经验，主要表现在以下四个方面：一是坚持党的领导、坚持从严治党的经验。党的领导是中国特色社会主义的最本质特征，也是我国社会制度的最大优势，解决中国的问题关键在党，这是中国特色社会主义的最大“特色”。坚持党的领导首先要维护党中央权威；其次，要坚持党的集中统一领导；最后，要坚持党的全面领导。为更好地坚持党的领导，必须全面从严治党。全面从严治党要以政治建设为统领，在解决党内存在的突出矛盾和问题中净化纯洁。二是坚持党的群众路线、坚持以人民为中心的经验。人民群众是历史的创造者，是社会主义建设的主力军。让老百姓过上好日子是我们党一切工作的出发点和落脚点，是我们党坚持全心全意为人民服务根本宗旨的重要体现，深化党和国家机构改革必须顺应人民群众对美好生活的期待，坚持以人民为中心的发展思想。三是坚持扩大开放、推动共建人类命运共同体的经验。开放带来进步、封闭必然落后。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。统筹国内国际两个大局，实行双循环，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局，能够为我国创造良好国际环境，也能够为建设公平公正、开放包容、持久和平的国际秩序奠定基础。四是坚持以经济建设为中心、以发展为第一要务的经验。只有紧紧扭住经济建设这个中心，毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想，推动经济社会持续健康发展，才能全面增强我国的经济实力、科技实力、国防实力、综合国力，才能为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴奠定雄厚物质基础。

　　二、思维方法

　　在前进的道路上，我们党形成并不断提高了战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维能力。战略思维要求进行顶层设计和宏观思考，前瞻性地思考和解决问题；辩证思维要求统筹处理好社会建设中各种关系，坚持矛盾的两点论和重点论；创新思维要求在实事求是的基础上大胆试、大胆闯，坚决破除利益固化的藩篱、破除妨碍发展的体制机制弊端；法治思维要求改革开放要在法治的轨道上进行，强化对行政权力的制约和监督；底线思维要求把握好事物发展中量变和质变的关系，坚持有所为、有所不为，要求控制好量变中“度”这个关节点。

　　总之，制度建设的经验和科学思维方法，是习近平总书记在本专题中所重点强调的两个方面，也是我们在推进洛阳副中心城市建设中的根本遵循。(张红太 作者为洛阳理工学院马克思主义学院讲师)
[ 责任编辑：马佳佳]
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