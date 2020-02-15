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李亚在洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议上强调：着力保基本促开放重联动抓人才盯项目 构建与洛阳发展新定位相匹配的公共服务体系
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-03 08:09

　　昨日，市委书记李亚主持召开洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议，听取副中心城市建设公共服务专班工作细化实化情况汇报，对做好下一步工作提出要求。

　　会议聚焦省委省政府对洛阳的赋能定位，顺应人民群众美好生活向往，坚持强自身与强辐射强带动相结合，系统谋划梳理公共服务领域重大项目，涉及就业创业、公共教育、社会保障、医疗卫生、公共文化、数据信息、公共应急等方面。与会市领导、公共服务专班成员单位结合各自承担任务作了发言，提出意见建议。

　　李亚在讲话中指出，提升公共服务水平，是我们深入学习贯彻习近平总书记重要指示，坚持以人民为中心发展思想的实际行动，是补齐公共服务短板、推进转型发展高质量发展、全面落实洛阳发展新定位的内在要求，是顺应新时代发展变化，更好满足人民日益增长的美好生活需要的重要任务，是构建新发展格局的重要内容，是在常态化疫情防控下激发内需、做好“六稳”“六保”“五提”等工作的重要抓手。要切实提升站位，坚持目标导向和问题导向相结合，从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起，在“七个有所”上下更大功夫，坚持共建共治共享，拓展社会发展新格局，构建与洛阳发展新定位相匹配的公共服务体系。

　　李亚强调，要着力保基本，实现平衡均等。统筹好城乡之间、不同群体之间、区域之间的基本公共服务建设，坚决托住基本民生底线；抓好各类基层公共服务设施建设提升，推动城镇公共服务资源向农村延伸、促进城市优质资源向农村辐射；全面落实各项社会救助兜底保障政策，提升特殊人群公共服务水平；完善各级各类基本公共服务标准，尤其要针对疫情暴露出的短板健全医疗卫生服务体系，确保实现动态提升。要促开放，引进优质资源。坚持合作共赢理念，加大公共服务领域开放力度，在教育、医疗、文化等方面着力引进一批优质资源，增加优质资源供给，在解决好基本公共服务“从无到有”问题基础上，实现“从有到好”转变。要重联动，推动一体共享。按照一体化要求，在提升洛阳自身公共服务质量的同时，在强辐射、强带动上下功夫，推动公共服务在洛阳都市圈内共建共享。要抓人才，提升服务质量。统筹抓好“引、留、育、用”等重点环节，发挥高等院校、职业学校、科研院所作用，完善体制机制，加大我市出台的各类引才聚才政策宣传力度，让人才在公共服务体系建设中发挥更大作用。要抢机遇，促进创新发展。抢抓新基建发展机遇，在公共服务领域谋划和推进一批新基建项目，提升公共服务便利化、智慧化水平，真正实现数据多跑路、群众少跑腿；加快推进公共服务供给和监管模式创新，构建以政府为主导、社会广泛参与的共建共享体系，以信息化数字化手段增进民生福祉。要盯项目，重在落地见效。强化狠抓项目的导向，在建项目加快进度，日夜不停赶、千方百计赶，确保早建成早惠民；处理好当前和“十四五”的关系，做好项目谋划，争取上级支持，力争更多项目进入国家、省大盘子，真正靠项目兜底线守基本、补短板强弱项、提品质聚民心。

　　刘宛康、赵会生、吴中阳等市级领导参加会议。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利]
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