洛阳市政协：发挥政协优势作用 助力副中心城市建设

4日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开十三届市政协党组理论学习中心组2020年第三次集体学习研讨会，深入学习习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话精神，围绕学习内容研讨交流，持续推动学习往深里走往实里走往心里走。

4日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开十三届市政协党组理论学习中心组2020年第三次集体学习研讨会，深入学习习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话精神，围绕学习内容研讨交流，持续推动学习往深里走往实里走往心里走。

杨炳旭强调，要切实增强学习贯彻党的十九届四中全会精神的思想自觉和行动自觉，在学深悟透上下功夫，在结合转化上下功夫，在推动工作上下功夫，切实将学习成果转化为指导实践、促进工作的强大动力。要不断深化对人民政协是国家治理体系重要组成部分的认识，着力发挥人民政协作为实行我国新型政党制度重要政治形式和组织形式的优势作用、社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的优势作用、最广泛的爱国统一战线组织的优势作用，画出最大同心圆、形成强大向心力。要不断提高政协协商民主制度化、规范化、程序化水平，健全完善政协制度体系，提升履职能力，推动人民政协制度更加成熟定型、队伍更加坚强有力。要改进工作作风，持续倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”作风导向，克服“三种心态”、强化“三种精神”，以良好作风保证履职成效，为加快洛阳副中心城市建设贡献政协智慧力量。（记者 申利超）