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杨炳旭深入涧西区和志愿者们一道参与城市清洁集中行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-22 08:57

　　昨日下午，市政协主席杨炳旭深入涧西区，和志愿者们一道参与城市清洁集中行动。

　　老旧小区是市容市貌整治的重点。在涧西区湖北路街道28号街坊天翔花苑小区，杨炳旭和志愿者们走进小区，清扫道路并清理绿化带。捡垃圾、铲杂草、清石块……大家不嫌脏、不怕累，热情高涨、干劲儿十足。经过一番劳动，小区环境焕然一新。针对该小区7号楼门洞内乱贴小广告问题，杨炳旭要求当地组织物业力量，迅速整治到位。广大党员干部、社区工作人员等要带头参与志愿服务活动，广泛参加义务劳动，带动社区居民行动起来，共同扮靓家园。

　　杨炳旭强调，各级各部门要广泛动员、精心组织，积极响应市委市政府号召，将深入开展城市清洁集中行动与爱国卫生运动和创建惠民结合起来，在疫情防控常态化中强化环境卫生治理，为群众营造干净整齐、生态宜居的城市环境，积极倡导文明健康、绿色环保的生活方式。要加强宣传、营造氛围，让群众在参与中享受清洁环境成果，变“要我参与”为“我要参与”，形成全民参与的良好格局。要坚持目标导向和问题导向，建立长效管护机制，强化监督考核，提高环卫保洁质量，还原城市本色，切实增强人民群众获得感、幸福感。(记者 王子君)
[ 责任编辑：崔利利]
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