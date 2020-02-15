杨炳旭到新安县北冶镇张官岭村调研

24日，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责同志前往联系分包的新安县北冶镇张官岭村，就脱贫攻坚和基层党建工作进行调研。

24日，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责同志前往联系分包的新安县北冶镇张官岭村，就脱贫攻坚和基层党建工作进行调研。

在张官岭村，杨炳旭深入部分已脱贫群众和党员家中宣传相关政策，详细了解脱贫项目增收和脱贫群众生活情况，到该村香菇种植基地及储藏冷库、花椒种植园实地了解脱贫特色产业项目发展情况，并主持召开座谈会听取有关情况汇报，对该村脱贫攻坚工作予以充分肯定，对以党建引领巩固脱贫成果提出要求。

杨炳旭强调，要坚持以人民为中心的发展思想，以决战决胜的姿态做好脱贫攻坚工作，逐环节、全流程推进各项措施落实，化解信访突出问题，确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。要坚持“两不愁三保障”和增收目标，突出特困群众和边缘户的重点帮扶工作，逐户排查，逐户拿出管用措施，确保脱贫成果扎实巩固，坚决防止返贫。要坚持因地制宜、实事求是，按照“近抓光伏和香菇、远抓花椒和陶瓷、常抓务工和畜牧”的思路，稳步培育增收项目，壮大特色产业，强化示范引领，为脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接奠定基础。要坚持落实“四个不摘”要求，不断深化精准扶贫政策落实，强化各类帮扶，发挥群众参与的主体作用，形成脱贫攻坚强大合力。要落实“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”要求，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，激发和调动党员群众的内在活力，为脱贫攻坚和乡村振兴提供坚强保障。（记者 李三旺）