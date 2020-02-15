杨炳旭到栾川县暗访督导调研伏牛山中医药博物馆项目建设工作

昨日，市政协主席杨炳旭采取“四不两直”方式，到栾川县暗访督导调研伏牛山中医药博物馆项目建设工作。

昨日，市政协主席杨炳旭采取“四不两直”方式，到栾川县暗访督导调研伏牛山中医药博物馆项目建设工作。

杨炳旭带领市建筑规划设计院专家，直接深入工地现场，详细察看场地土石方开挖进展和工程建设指挥部运行情况，发现施工场地岩石挖掘进度缓慢，且施工机械和人力投入不足、工程建设指挥部运行制度不健全和无施工推进计划图表等问题，当即提出严格的整改要求。在随后召开的专题座谈会上，杨炳旭协调研究项目推进过程中存在问题的解决措施，压紧项目建设各节点责任，确保按照计划有序扎实推进。

杨炳旭指出，该项目已列为省、市中医药文化传承和旅游体验融合重点项目。栾川县项目建设单位和各相关部门要克服麻痹松懈思想，压实主体责任，紧盯工期加压奋进，确保如期完成节点推进任务。要围绕项目功能定位和实施计划，倒排工期、加快进度，在保证安全和质量的前提下，确保今年年底前完成主体工程建设任务。要突出中医药行业特色，博采众长、善于创新，确保明年牡丹文化节前完成主体工程装修、博物馆文物展陈大纲编审及装修任务。要迅速组成专班，依靠河南中医药大学和市县两级文物、卫健部门力量，下功夫挖掘伏牛山中医药历史文化资源，多管齐下、广征文物、多征精品，确保展陈文物征集布展明年5月底前到位。要依规做好竣工验收和联调联试工作，尽早启动文旅融合发展营销推介，确保明年7月1日前正式开馆迎宾。（记者 孙小蕊）