杨炳旭调研督导老城区东、西南隅历史文化街区保护与整治项目建设工作

昨日，市政协主席杨炳旭实地调研督导其分包的老城区东、西南隅历史文化街区保护与整治项目建设工作。

昨日，市政协主席杨炳旭实地调研督导其分包的老城区东、西南隅历史文化街区保护与整治项目建设工作。 昨日，市政协主席杨炳旭实地调研督导其分包的老城区东、西南隅历史文化街区保护与整治项目建设工作。 杨炳旭一行深入洛邑古城，详细了解项目一期运营情况，并了解项目二期情况，随后主持召开座谈会，认真梳理项目推进过程中遇到的问题，逐项研究措施，压紧压实责任，明确时间节点，确保项目全面快速有序推进。 杨炳旭指出，老城区东、西南隅历史文化街区保护与整治项目的实施，对提升洛阳古城历史文化品质和承载能力具有重要意义。他强调，要进一步提升政治站位，从实现省委、省政府对洛阳新赋能定位的高度，扎实推进项目工作，只争朝夕抢进度，千方百计保质量，按时间节点要求切实做好二期工程建设相关工作，确保年度分期施工建设计划顺利推进。要进一步突出问题导向，市直有关部门和老城区政府要通力配合，将推进缓慢等问题纳入集中学习研讨查摆突出问题专项整改，依法依规持续优化项目建设环境，破解瓶颈，合力攻坚推进。要进一步树牢以人民为中心的发展思想，耐心细致做好拆迁安置户工作，依规落实优化安置方案，最大限度赢得群众的理解和支持，在扎实推进项目过程中持续提升群众获得感和满意度。要进一步发挥政协专门协商职能，将该项目建设列入区政协“有事好商量”协商议事平台重要专题，组织政协委员履职小组，深入基层调研，广泛听取各方意见，加强沟通协商，为项目顺利快速推进凝聚共识、献计献策。（记者 智慧）