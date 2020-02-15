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中秋节起源于中原地区（上）（中秋文化与洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-07 08:19

　　开栏语 花好月圆人团圆。中秋节是中华民族的传统佳节，是全球华人共同庆祝的节日。中秋节的起源可追溯至人类文明曙光初露之时，和古老的河洛大地有着密切的联系，是黄河文化不可分割的一部分。今起，本报开设《中秋文化与洛阳》栏目，讲述中秋节和洛阳的深厚渊源。

　　中秋节的起源众说纷纭，中国先秦史学会原副会长、我市著名文史学家蔡运章认为，中秋节的起源，可以追溯到远古的天神崇拜，当人类文明曙光初露之时，中原大地上的人们对日月的崇拜，对上天的敬畏，逐渐让祭祀日月的活动演变成一个节日。

　　贾湖遗址出现“太阳”纹图案

　　“你看，这个刻画符号就是太阳。”近日，在蔡运章的家中，他指着书中一件贾湖遗址出土的陶缸壁图像说，缸壁上刻画有构型逼真的“太阳”纹图案，书中认为这是“日”的象形字。

　　陶缸本名叫陶罍(léi)，是我国古代祭祀神灵时的重要礼器。古代帝王在祭祀时，常用罍来盛置饮品，祭祀神灵。

　　中华先民盛行崇拜天神的社会习俗。蔡运章说，太阳是古代世界各民族普遍崇拜的对象，这是因为太阳运行产生的春夏秋冬等季节变化，对人类生活产生巨大影响。贾湖遗址出土的这件陶罍应是贾湖先民举行“出入日”祭祀典礼时，放置饮品的重要礼器。

　　位于漯河市舞阳县的贾湖遗址，是裴李岗文化的典型代表，距今约9000年至7800年，是中国新石器时代前期重要遗址。蔡运章说，这件陶缸上的“太阳”纹图案，说明中原地区的先民对于太阳神的崇拜，从文明曙光初露之时就出现了。

　　月亮阴晴圆缺，古人认为象征“死而复生”

　　太阳和月亮作为远古人类最早关注到的天体，也反映在了很多文物上。位于汝州市的洪山庙遗址，是一处距今7000年至5000年的仰韶文化时期重要遗址，在这里出土的瓮棺葬上，描绘了日月同辉的情景。

　　根据《中国风俗通史·夏商卷》记载，夏商时期就有祭祀日神之礼。在商朝的卜辞中，还记录了日食、月食等天象。

　　在商朝的甲骨文中，记载了两位带有自然神性的东母和西母。著名考古学家陈梦家曾认为，东母、西母大约指日月之神。也有人认为东母、西母是商朝人心目中掌管生死之神，分居东、西方，其中东方主生，象征生命和再生，西方主死，象征死亡，某种意义上，西母为死亡之神。

　　《礼记·祭义》中说：“祭日于东，祭月于西。”似乎也与东母、西母二神吻合。那么古人为什么祭月呢？屈原在《楚辞·天问》中曾发出“夜光何德，死则又育”的疑问，这句话的意思是月亮具有什么特性，消亡了又再长起？

　　其实，古人早已关注到月亮的阴晴圆缺，现在我们知道这是日地月三个天体位置发生变化造成的，但古人认为月亮的阴晴圆缺是一种“死而复生”的现象。

　　尚生厌死是人类的天性，由于月亮的这种现象，古人崇拜并祭祀月亮，月亮也就和长生产生了联系。洛阳作为夏、商、周三朝都城，相关典籍中出现不少和月亮有关的记载。(记者 李砺瑾)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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