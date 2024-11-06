洛阳首家邻里中心嵌入式托育机构建成

18日，洛阳首家邻里中心嵌入式托育机构在伊滨区建成，预计本月底投用。

18日，洛阳首家邻里中心嵌入式托育机构在伊滨区建成，预计本月底投用。

据了解，该托育机构是由伊滨区建设的普惠性托育机构，建设周期两个多月，位于伊滨区光武大道与王府路交叉口的兰台御府小区邻里中心二楼，包含一间托小班、一间托大班和一间儿童体能训练室，总面积超过180平方米。

记者在现场看到，三间教室宽敞明亮，两面均为落地窗，室内装修风格为暖色调的“实木风”，包含教学、保育、洗漱、储物等功能区，教学用具、玩具、棉垫、桌椅板凳、幼儿体育用具等一应俱全。

“一些设计细节也体现了对幼儿无微不至的照料。”保育老师郑佩瑶说，比如洗漱台上方安装有角度倾斜的镜子，这样保育老师在背对孩子们进行洗漱作业时抬头就能看到教室情况；靠近走廊的墙壁设置了带造型的玻璃墙，方便家长和老师在外观察幼儿活动情况；室内装修使用的建材全部为实木，教学用具也使用了亲肤材质。

据介绍，该托育机构招收1至3岁之间的幼儿，一共设置2个班，可容纳35名宝宝。该托育机构设置的课程融合了世界三大领先育儿法：Pikler、瑞吉欧和蒙特梭利。幼儿可通过感受周围的各种颜色、材料、声音、气味等，探索数学、科学、艺术、语言、音乐、社交、日常生活等信息。比如，一套完整的蒙氏经典教具数量是139件，在感官领域就有插座圆柱体组、彩色圆柱体、粉红塔等12种，这些教具给予幼儿视觉上的刺激，让孩子通过视觉观察感知粗细、大小、高低、宽窄、长短、形状、颜色等，通过亲手操作形成肌肉记忆，进而提高内在的视觉敏锐度、观察力，为其学习数学及建构数学逻辑思维打下基础。