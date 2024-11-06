位居全省前列！洛阳市农村生活污水治理率已达73.9%

近日，在洛阳市孟津区朝阳镇刘寨村新建成的供排水一体化站房内，工作人员在保障设备正常运行。

近日，在洛阳市孟津区朝阳镇刘寨村新建成的供排水一体化站房内，工作人员在保障设备正常运行。“去年，我们投资建成了供水加压站、村级污水处理站，实现同管网、同水质、同服务供排水一体化，提升群众的幸福感、安全感、获得感。”孟津水务投资发展有限公司一名负责人说。

供排水一体化，是乡村振兴的基础性工程，事关群众生活品质。近年来，洛阳市以城乡供排水一体化为抓手，加快推进乡村基础设施建设和人居环境整治，以乡村建设助力乡村振兴，取得了显著成效。洛报融媒记者从洛阳市生态环境局了解到，截至目前，全市具备条件的1930个行政村中，已有1856个行政村完成供排水一体化建设。

自2021年起，洛阳市从供排水问题入手，创新“投、融、建、运、管”五位一体理念，按照城乡一体、供排衔接、因地制宜、整体推进的原则，统筹规划全市城乡供排水体系建设。洛阳市生态环境部门指导各县区科学编制供排水一体化建设规划或实施方案，合理确定污水收集和处理方式及供排水管网及污水处理设施建设任务，推动供排水一体化工作有序进行。

据介绍，洛阳市对集镇及周边村庄，将供排水统一纳入城镇供水管网和污水处理厂；对人口相对集中的村庄及与之相邻的村庄，适度延伸供排水管网，统筹布局污水处理站；对人口分散、位置偏远的自然村，建设单井单塔取水设施和“大三格”“小三格”污水处理系统。