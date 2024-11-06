@洛阳人：冷空气接连来袭 请注意防寒保暖

今天洛阳阴天到多云，偏南局部地区有小雪，夜里多云转晴天，气温-2℃～3℃。

今天洛阳阴天到多云，偏南局部地区有小雪，夜里多云转晴天，气温-2℃～3℃。 近期冷空气仿佛打开了“绿色通道”，频繁影响我国，各地气温屡创新低。今日至21日，新一股较强冷空气将影响我国中东部地区，冷高压中心深入江南地区，我国多地气温将再创新低。 市气象台据最新气象资料分析，未来几天我市云系较多。今日受西南气流影响，我市偏南局部地区有弱雨雪天气。22日、23日受冷空气扩散和低槽影响，我市有雨雪天气。 具体预报 今天：阴天到多云，偏南局部地区有小雪，夜里多云转晴天，气温-2℃～3℃。 明天：晴天间多云，西北风3级左右，气温-3℃～10℃。 21日(周六)：晴天间多云，西北风3级左右，气温-3℃～5℃。 22日(周日)：晴天转多云，下午到夜里多云转阴天，部分地区有雨夹雪或小雪，气温-3℃～4℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）