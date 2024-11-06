12月10日至16日，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子1813条。在接到的有效诉求中，民生生活问题最多，占总量的35%；排在第二的是水电气暖问题，占25%；教育问题占16%；交通出行问题占14%；城市建设问题占10%。

12月10日至16日，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子1813条。在接到的有效诉求中，民生生活问题最多，占总量的35%；排在第二的是水电气暖问题，占25%；教育问题占16%；交通出行问题占14%；城市建设问题占10%。

已回复热帖

王城大桥非机动车道连接处填充不平？

●网友发帖：

王城大桥非机动车道目前已填充的地方坑坑洼洼、凹凸不平，有一处甚至和没有填充无异。熟悉的人可以在行至此处时减速，对不熟悉的人来说是不是会有危险？至少要保证它是基本平整的，这样才可以保证行人的安全吧。

●住房和城乡建设局回复：

经了解，在王城大桥辅道桥建设过程中，根据桥梁实际运行情况采用了梳齿板型伸缩缝，该伸缩缝满足国家相关规范、行业标准等要求。我市中心城区道路及桥梁均有专业化队伍进行管理和维护，针对您的诉求我局将积极督促管养单位加大对伸缩缝的日常维护力度。另外，该车道为非机动车道，根据新国标《电动自行车安全技术规范》规定，最高车速不超过25公里/小时。请遵守交通规则，认真观察路况减速慢行，对自己的安全负责。

洛浦公园洛阳桥段没有停车场、公厕？

●网友发帖：

洛浦公园洛阳桥段改造后门口没有停车场，一路上也没有建公厕，最近的一个公厕都要过去城市阳台了。

●城投集团回复：

洛浦公园因时间久远，北岸部分园区设施大面积老化，目前项目已竣工验收，相关建设标准严格按照设计图纸进行建设改造，现已完成七一路和电视塔对面两个厕所的建设，其余待建厕所正在履行建设审批手续，后续将逐步完善，完成后将会更好地服务市民，提高市民游园体验。

洛阳博物馆商拍为何屡禁不止？

●网友发帖：

洛阳博物馆商拍屡禁不止，一直无法解决！最近，北京市北海公园开始在重点区域禁止商拍并严查严管，收效甚好。建议洛阳博物馆可以学习借鉴，在重点区域(如珍宝馆)严管商拍，对商拍者、持有反光板等拍摄道具者进行管理并禁止其进入展厅。

●文物局回复：

洛阳博物馆禁止一切未经授权的商业拍摄行为，对于您的建议，我们积极采纳，正在寻找相应解决措施，同时，将继续加强场馆安全巡视，针对恶意驱赶游客、长时间占据展柜并严重影响其他游客通行速度和游览体验的商拍，会进行劝离。对于不听劝阻者，将联系文化执法、公安等部门依法处理，维护良好的参观秩序。

洛阳何时可以响应发改委政策，规范电动自行车充电收费？

●网友发帖：

早在今年6月，国家发展改革委办公厅、市场监管总局办公厅就对外发布关于规范电动自行车充电收费行为的通知，电动自行车户外充电设施充电费用主要包括充电电费和服务费，充电电费和服务费应分别标示、分别计价。对暂不具备电量单独计量条件的充电设施，各地发展改革部门要会同相关部门，结合实际明确升级改造时间节点，要求充电设施运营单位原则上自2025年1月1日起，全面实现充电电量单独计量。马上就2025年了，请问洛阳市发改委何时可以响应政策，明确升级改造节点？

●发改委回复：

由于地市层面没有电价定价权限，我委于2024年8月8日联合市市场监管局转发了《河南省发展和改革委员会河南省市场监督管理局关于贯彻落实规范电动自行车充电收费行为有关事项的通知》(豫发改价管〔2024〕433号)，对电动自行车充电收费进行了规范，并要求各县区认真落实电价政策，于2025年1月1日后全部执行充电价格价费分离工作。按照我市电动自行车整治工作责任分工，充电桩系统改造工作由住建部门牵头会同辖区政府实施。

地矿双语学校伊滨校区冬天强制学生穿秋季校服？

●网友发帖：

地矿双语学校伊滨校区冬天强制学生穿秋季校服。校服太薄，孩子穿上太冷，学校还强制必须穿。家长没办法，还得另外花钱在网上买同款加绒的校服，这样极其不合理。天气寒冷，孩子应该以保暖为主，望有关部门重视！

●教育局回复：

经了解，学校宿舍和教室均配备中央空调，室内温度适宜。大课间活动时，建议学生把厚外套放教室，穿得太厚活动不便，且出汗多易感冒，学校未不顾天气原因强制学生穿秋季校服。近期天气转冷，学校特别关注学生的保暖情况，经常提醒学生根据天气变化和个人需求选择合适的服装，以确保保暖、舒适，避免感冒等季节性疾病的发生。

数据来源：洛阳网大数据舆情研究中心

统计时间：12月10日0时至16日24时