好消息！洛阳至香港将实现高铁直达

18日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，2025年1月5日0时起，全国铁路将正式启用2025年第一季度列车运行图。现在由西安北至深圳北，途经洛阳龙门的G828/G825次高铁将延伸至香港西九龙站。这意味着将首次实现洛阳至香港的高铁直达，为两地旅客提供更加便捷、高效的出行方式。
18日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，2025年1月5日0时起，全国铁路将正式启用2025年第一季度列车运行图。现在由西安北至深圳北，途经洛阳龙门的G828/G825次高铁将延伸至香港西九龙站。这意味着将首次实现洛阳至香港的高铁直达，为两地旅客提供更加便捷、高效的出行方式。
18日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，2025年1月5日0时起，全国铁路将正式启用2025年第一季度列车运行图。现在由西安北至深圳北，途经洛阳龙门的G828/G825次高铁将延伸至香港西九龙站。这意味着将首次实现洛阳至香港的高铁直达，为两地旅客提供更加便捷、高效的出行方式。
这趟列车上午11:05从西安北站始发，于当晚9点09分到达香港西九龙站，全程10小时。其中，洛阳龙门站到达香港西九龙站，全程8小时36分钟。
这一时刻表的设定，充分考虑了旅客的出行需求，无论是商务出行还是旅游观光，都能享受高铁带来的便捷与舒适。此次高铁直达的实现，不仅让洛阳旅客直通香港，更为两地人员交流和商贸往来提供了强有力的交通保障。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）
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