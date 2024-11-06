即日起，洛阳这些公交线路临时调整

今日，“洛阳公交集团”官方微博发布消息称，因南昌路南苑路口进行围挡施工，洛阳公交集团自即日起，途经公交线路临时调整。 今日，“洛阳公交集团”官方微博发布消息称，因南昌路南苑路口进行围挡施工，洛阳公交集团自即日起，途经公交线路临时调整如下： (一)6路(开往洛阳站方向)、7路(开往东花坛方向)、20路(开往东花坛方向)、30路(开往平等街北口方向)、V12路(开往牡丹广场东方向) 从南苑路南昌路口(路北与32路并站)发车，改走南苑路、河洛路、南昌路恢复原线。 (二)2路(开往洛阳站方向)、12路(开往西苑路长安路口方向) 沿原线行驶至创业路与南苑路交叉口后，改走南苑路、河洛路、南昌路恢复原线。 (三)25路(开往西苑路长安路口方向)、59路(开往西关方向) 沿原线行驶至南昌路与南苑路交叉口后，改走南苑路、河洛路、南昌路恢复原线。 (四)35路(开往谷水西方向)、60路(开往谷水西方向)、63路(开往蓬莱路武汉南路口东方向)、70路(开往蓬莱路武汉南路口东方向) 沿原线行驶至古城路与滨河南路交叉口后，改走西苑桥、南昌路隧道至南昌路与乐山路交叉口恢复原线。 温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥