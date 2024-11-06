洛阳现代农机装备集群：摘得金名牌 发展天地宽

发展先进制造业集群，是一个国家和地区经济高质量发展的标志和支撑。此次洛阳现代农机装备集群成功入选国家先进制造业集群，源于“农机装备产业发源地”的硬核实力，也为争创国际一流农机装备产业集群奠定了坚实基础。

摘得“国字招牌”，洛阳现代农机装备集群成色几何？

这里有“国之大者”的高度。从东北的黑土地，到西北的丘陵田，再到西南的甘蔗林，洛阳现代农机装备集群的产品遍布大江南北，以一项项“市场占有率全国第一”，展现着护航国家粮食安全的担当。

这里有“国之重器”的深度。从重型动力换挡拖拉机打破国外垄断，到无级变速拖拉机填补国内技术空白，洛阳现代农机装备集群以一项项“打破垄断”“填补空白”，向着发展农机装备新质生产力挺进。

发展先进制造业集群，是一个国家和地区经济高质量发展的标志和支撑。此次洛阳现代农机装备集群成功入选国家先进制造业集群，源于“农机装备产业发源地”的硬核实力，也为争创国际一流农机装备产业集群奠定了坚实基础。

“赛马论英雄”培育世界级集群

中国一拖大拖公司总装线

机械碰撞、切割声清脆悦耳，零部件在空中“飞舞”……近日，走进中国一拖工业园新型轮式拖拉机智能制造工厂，产线24小时不间断运行，一名工人控制2条产线、8台设备已是常态。

在这里，制动器活塞、减速器壳体等组装成型，再与中国一拖智能机械加工厂、智能驾驶舱数字化工厂、新型柴油机智能工厂，以及洛阳农机集群300余家企业高效协作，诞生了国内自主研发的最大马力动力换挡拖拉机等高端产品，推动中国一拖大步迈向“中国第一、世界一流”的远景目标。

“现代产业竞争，不是几家企业的较量，而是产业集群的比拼。”市工信局相关负责人说。

环视遍布全国的各个国家先进制造业集群，长三角(含江西)大飞机集群集合长三角三省一市优质产业链资源，以C919等世界级航空产品参与国际市场竞争；株洲市轨道交通装备集群“一杯咖啡的时间，可以集齐生产一台电力机车所需的上万个零部件”，电力机车全球市场占有率27%，居全球第一……串珠成链、聚链成群，产业集群催生了高效的协作、完整的生态和富集的要素，从而产生规模效应和竞争优势。

工信部先进制造业集群培育工作始于2019年，旨在进一步推动我国制造业优化升级、参与全球产业链分工。该工作创新采用竞赛形式，在全国范围内“赛马论英雄”，增选国家级集群，并将其作为世界级集群培育对象，支持其冲击“世界冠军”。

其中，2024年先进制造业集群竞赛从规模实力、创新水平、发展生态、产业协作、组织保障等方面对集群进行综合考量，定性标准包括“市场占有率高”“行业影响力大”“关键核心技术取得重要突破”“集群网络化协作水平较高”等。参赛集群150余个，个个都是佼佼者。

“跻身国家级，不仅意味着洛阳现代农机装备集群摘得‘国字招牌’，还意味着畅通了上下联动、交流合作的培育机制，必将放大集群对产业发展的带动效应，为中国农机走向世界贡献更多‘洛阳力量’。”该负责人说。