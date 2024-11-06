东方红“功勋机”的荣光之路

日前，国家文物局、工业和信息化部公布“共和国印记”见证物和工业遗产保护利用典型案例名单，在100项“共和国印记”见证物中，东方红-54型履带式拖拉机(简称东方红54拖拉机)榜上有名。

东方红农耕博物馆展出的东方红54拖拉机(资料图片)

日前，国家文物局、工业和信息化部公布“共和国印记”见证物和工业遗产保护利用典型案例名单，在100项“共和国印记”见证物中，东方红-54型履带式拖拉机(简称东方红54拖拉机)榜上有名。

这个农机“老大哥”来头不小：它是新中国第一台拖拉机、中国一拖自主生产的第一代产品，也是我国第一代大批量生产的拖拉机。其正式下线，走出了我国农业机械化的关键第一步，是“中国制造”史上浓墨重彩的一笔。

这款东方红“功勋机”贡献很大：在20世纪80年代之前，东方红54拖拉机“联手”其改进型号(75型履带拖拉机)，完成了我国机耕地70%以上的耕作，成为人们心中永不磨灭的红色印记。

它的“生日”是1958年7月20日

“挥铁锤，热汗流，我为祖国造铁牛。”怀揣这样的精神，“一五”期间，十几万名来自天南地北的年轻人来到洛阳，日夜接续奋斗，通过数年建设——

1958年6月30日，第一拖拉机制造厂生产出第一炉铁水；7月5日，生产出第一批锻件；7月8日，生产出第一台燃油泵；7月13日，生产出第一台柴油发动机……

为抢进度，在那段时间，所有工人每天吃住全在厂房，工作从早上8点开始，一直持续到次日凌晨1点，直至7月20日，第一台东方红54拖拉机装配下线，其下线较整体计划规定进度整整提前一年，创造了农业机械建设史上的奇迹。

伴随着隆隆机声，拖拉机方正威武的外形、全身通红的颜色、宽大厚重的履带映入眼帘。那一天，工人们像打扮新娘子一样，给它戴上大红花，在车身上挂满彩绸，然后敲锣舞旗，欢天喜地跟在拖拉机后面，看着它开出厂区大门。

那一天，洛阳万人空巷，载歌载舞，庆祝新中国结束不能制造拖拉机的历史。