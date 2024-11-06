退休后每月领多少养老金？这个方法一键测算

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询上述问题。作为企业职工，自己退休后每月能领多少养老金，不少人都很关心。通过小程序就能一键测算，您也试试吧。

“我过两年就要退休了，退休后每月能领多少养老金，可以查询吗？”

“我是在职企业职工，按照我现在的缴费比例，退休后的养老待遇大概在什么水平？”

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询上述问题。作为企业职工，自己退休后每月能领多少养老金，不少人都很关心。通过小程序就能一键测算，您也试试吧。

使用小程序，一键测算养老金

在互联网平台输入“养老金测算”关键词，会出现养老金计算器等不少链接或智能工具，建议您使用官方平台推出的测算服务。

以微信为例——

①在微信最上方搜索栏输入“电子社保卡”小程序；

②选择首页中的“企业职工养老保险待遇测算”；

③选择“企业职工”，按照相关提示依次填写性别、年龄等信息，即可查看测算结果。

填写时有几个概念需要注意

●年龄栏，填写本人现在的年龄；预计退休年龄，可按照相关退休政策填写退休时的年龄。

●实际缴费年限，指用人单位和职工按照规定缴纳社会保险费的累计年限。视同缴费年限，指在职工全部工作年限中，其实际缴费年限之前的按国家规定计算的连续工作时间。如在洛阳参加企业职工养老保险的单位，参保职工在1995年1月1日之后参加工作，此项可填写为“0”。

●以前年度平均缴费工资指数，指的是参加养老保险社会统筹人员历年缴费工资指数的平均值。它是由参保人员每年申报的缴费工资数除以当地上年的在岗职工平均工资，得出缴费当年的缴费工资指数，如此每年计算一次，把每年的缴费工资指数相加，再除以累计缴费年限得出的。

具体缴费工资数，您可向用人单位咨询。以前年度平均缴费工资指数也可以根据个人情况估算一个数值。例如，一些单位申报缴费基数按下限缴纳，可选填0.6，如果您所在的用人单位一直按照最高上限缴纳，可选填3。