洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

一文读懂城乡居民基本养老保险待遇算法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.19 08:25

　　“我快到年龄了，能否提前知晓每月的养老保险待遇？”对于城乡居民而言，60岁以后每月的养老保险待遇有多少无疑是其关注的重点。那么，城乡居民基本养老保险待遇如何计算？日前，记者采访了市社会保险中心有关科室负责人。

　　参保人自主选择缴费档次，多缴多得

　　“城乡居民基本养老保险是以保障老年城乡居民基本生活为目标的社会保险制度。”该负责人表示，年满16周岁(不含在校学生)，非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡居民基本养老保险。

　　参加城乡居民基本养老保险的人员应当按规定缴纳养老保险费。

　　个人缴费标准目前设为每年200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、2500元、3000元、4000元、5000元等15个档次。参保人自主选择缴费档次，多缴多得。

　　“对单个参保人来说，每年缴费时都可以从这15个档次中自主选择。”该负责人进一步说明。

　　符合条件可按月领取待遇

　　符合哪些条件可以领取城乡居民基本养老保险待遇呢？该负责人表示，参加城乡居民基本养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的基本养老保障待遇的，可以按月领取城乡居民基本养老保险待遇。

　　●参保人在制度实施时已年满60周岁，不用缴费，可以按月领取城乡居民基本养老保险基础养老金。

　　●参保人在制度实施时，距离规定领取年龄(60周岁)不足15年，应逐年缴费，也允许补缴，累计缴费不超过15年。

　　●参保人在制度实施时，距离规定领取年龄(60周岁)超过15年，应按年缴费，累计缴费不少于15年。

　　“以上情况的参保人，均需要年满60周岁才能按月领取城乡居民基本养老保险待遇。”该负责人说。

　　此外，为鼓励、引导符合条件的城乡居民早参保、长缴费，参保人逐年连续缴费满15年或实际缴费累计满20年后(不含补缴年限)，再每多缴一年，在享受基本养老保险待遇时，每月增发年限基础养老金3元。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    他为啥不能通过运动降血压？
    他为啥不能通过运动降血压？
    他为啥不能通过运动降血压？
        运动有助于保持血压稳定，而56岁的沈先生在血压升高时，医生不建议他运动。这是怎么回事儿呢？
  • ·“我有焦虑情绪？弄错了吧！”
  • ·天天运动 低密度脂蛋白不降反升？
  • ·36岁的她，突然剧烈腹痛
    • 城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳至香港将实现高铁直达
  • 退休后每月领多少养老金？这个方...
  • 即日起，洛阳这些公交线路临时调整
  • 位居全省前列！洛阳市农村生活污...
  • 东方红“功勋机”的荣光之路
  • @洛阳人：冷空气接连来袭 请注意...
  • 一文读懂城乡居民基本养老保险待...
  • 洛阳首家邻里中心嵌入式托育机构建成
  • 王城大桥非机动车道连接处填充不平？
  • 因机房维护，洛阳旅游年票这些业...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    天鹅湖

    从政坊游园随拍

    冬月访吕祖庙

    省工疗养老院景观
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605