一文读懂城乡居民基本养老保险待遇算法

“我快到年龄了，能否提前知晓每月的养老保险待遇？”对于城乡居民而言，60岁以后每月的养老保险待遇有多少无疑是其关注的重点。那么，城乡居民基本养老保险待遇如何计算？日前，记者采访了市社会保险中心有关科室负责人。

“我快到年龄了，能否提前知晓每月的养老保险待遇？”对于城乡居民而言，60岁以后每月的养老保险待遇有多少无疑是其关注的重点。那么，城乡居民基本养老保险待遇如何计算？日前，记者采访了市社会保险中心有关科室负责人。

参保人自主选择缴费档次，多缴多得

“城乡居民基本养老保险是以保障老年城乡居民基本生活为目标的社会保险制度。”该负责人表示，年满16周岁(不含在校学生)，非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡居民基本养老保险。

参加城乡居民基本养老保险的人员应当按规定缴纳养老保险费。

个人缴费标准目前设为每年200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、2500元、3000元、4000元、5000元等15个档次。参保人自主选择缴费档次，多缴多得。

“对单个参保人来说，每年缴费时都可以从这15个档次中自主选择。”该负责人进一步说明。

符合条件可按月领取待遇

符合哪些条件可以领取城乡居民基本养老保险待遇呢？该负责人表示，参加城乡居民基本养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的基本养老保障待遇的，可以按月领取城乡居民基本养老保险待遇。

●参保人在制度实施时已年满60周岁，不用缴费，可以按月领取城乡居民基本养老保险基础养老金。

●参保人在制度实施时，距离规定领取年龄(60周岁)不足15年，应逐年缴费，也允许补缴，累计缴费不超过15年。

●参保人在制度实施时，距离规定领取年龄(60周岁)超过15年，应按年缴费，累计缴费不少于15年。

“以上情况的参保人，均需要年满60周岁才能按月领取城乡居民基本养老保险待遇。”该负责人说。

此外，为鼓励、引导符合条件的城乡居民早参保、长缴费，参保人逐年连续缴费满15年或实际缴费累计满20年后(不含补缴年限)，再每多缴一年，在享受基本养老保险待遇时，每月增发年限基础养老金3元。