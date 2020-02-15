相约千年古都 共赏中秋月圆！2020年中央广播电视总台中秋晚会落户洛阳

昨日上午，中央广播电视总台央视中文国际频道官方微信发布消息，2020年中央广播电视总台中秋晚会落户洛阳。

央视发布的今年中秋晚会效果图

昨日上午，中央广播电视总台央视中文国际频道官方微信发布消息，2020年中央广播电视总台中秋晚会落户洛阳。

千百年来，传统的中秋佳节始终承载着中国人关于家庭、亲情、团聚的文化内涵。今年的中秋月圆之夜恰逢国庆佳节，处在全国抗击新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果，决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键时期。晚会设置《明月升》《月圆花好》《乡关何处》《家国万里》《海上明月》等篇章，将呈现一场融中秋文化、家国情怀、民族特色于一体的中秋晚会。

洛阳地处中华腹地、黄河之滨，居天下之中，有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，百余位帝王在此执政，丝绸之路、隋唐大运河、万里茶道在此交汇，3项6处世界文化遗产熠熠生辉，夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城五大都城遗址沿洛河一字排开，举世罕见。85座博物馆星罗棋布，“东方博物馆之都”建设彰显厚重底蕴，二里头夏都遗址博物馆向世人呈现“最早的中国都城”，隋唐洛阳城国家历史文化公园初具规模。近年，随着洛阳“四河三渠”综合治理拓展深化，黄河干支流岁岁安澜，500公里河岸绿廊掩映，美不胜收。城市游园、河洛书苑城市书房、城市惠民“乐道”等正将洛阳打造成一座居者心怡、来者心悦的幸福之城。随着高质量发展擦亮“洛阳制造”名片，传统产业“老树发新枝”，新兴产业“新树结硕果”。洛阳正持续推进转型发展高质量发展，加快建设中原城市群副中心城市，在谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章中奋勇争先。

央视发布消息介绍，今年中秋晚会主舞台将以隋唐洛阳城应天门为背景，将古和今相互辉映、虚与实加以转换。应天门作为隋唐洛阳城的代表性建筑，是隋唐时期“七天建筑”中的“天门”，是历史中用于举行登基、改元、宴会等外朝大典的场所。时隔千年之后，在应天门前，央视中秋晚会将延续一贯的唯美浪漫风格，对每个节目进行个性化包装和形态创新，通过全媒体和更多新的传播手段，上演新时代的中秋盛典。

央视还透露，今年中秋晚会总导演为李申、景欣，目前已有李宇春、江疏影、孙楠、张杰、张信哲、郎朗、周深、秦岚、鹿晗等确定加盟演出，未来还将有新的神秘嘉宾“空降”，主持人将由鲁健、孟盛楠、任鲁豫、庞晓戈担任。

目前，晚会节目方案和舞美设计方案等前期工作均已完成，进入紧锣密鼓的实施阶段，部分原创节目的创排及助演嘉宾、艺人邀请与签约等各项筹备工作也有序展开。中秋之夜，中央广播电视总台将通过央视综合频道、综艺频道、中文国际频道等频道和央视频、央视网及各类新媒体平台向全球同步直播，将一场时长120分钟的中秋文艺盛宴奉献给全球华人。

10月1日20时，2020年中央广播电视总台中秋晚会与您相约千年古都洛阳，共赏中秋月圆。(记者 李冰)