今日，2020年中央广播电视总台中秋晚会落户洛阳的消息，被国家、省、市媒体广泛传播，引起强烈反响，洛阳社会各界纷纷点赞。大家认为，今年的中秋月圆之夜恰逢中华人民共和国成立71周年，中秋晚会落户洛阳，对洛阳来说是一份荣耀，也是全方位、多角度展示洛阳良好形象、推动洛阳加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的重要契机。

今日，2020年中央广播电视总台中秋晚会落户洛阳的消息，被国家、省、市媒体广泛传播，引起强烈反响，洛阳社会各界纷纷点赞。大家认为，今年的中秋月圆之夜恰逢中华人民共和国成立71周年，中秋晚会落户洛阳，对洛阳来说是一份荣耀，也是全方位、多角度展示洛阳良好形象、推动洛阳加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的重要契机。

点赞——家门口盛宴

“央视中秋晚会落户洛阳，是全体洛阳人民生活中的大喜事，也是对洛阳人民一次巨大的鼓舞。”洛阳汉魏故城管理所名誉所长、著名文史学者徐金星在接受记者采访时表示，中秋节是中华民族传统的团圆佳节，恰逢与国庆节同一天，承载着国家兴旺发达、人民团结幸福的美好愿景。黄河文化是中华民族的根和魂，河洛文化是黄河文化的源头、核心和主干，随着历史上中原汉人的多次大规模南迁，把黄河文化、河洛文化传播到了长江流域、岭南地区、台湾地区和全球各地。本次中秋晚会的举办，洛阳将受到全球瞩目，是河洛文化进行国际解读的好机会。近年来洛阳经济文化社会发展取得长足进步，被赋予了国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市的战略定位，正在全力推进洛阳都市圈建设。作为一名洛阳人，有幸共襄盛举，充满自豪与骄傲。

“一大早微信朋友圈就被中秋晚会在洛阳举办的好消息刷屏了，作为一名土生土长的洛阳人，这样重量级的演出在家门口举办，我特别自豪！”市民刘金鹭说，洛阳这些年变化特别大，快速路、立交桥纵横交错，地铁建设加速推进，城市游园、“乐道”惠民便民，隋唐洛阳城、洛邑古城等文旅“新地标”迅速崛起，希望通过中秋晚会，让更多朋友认识洛阳、爱上洛阳。

期待——洛阳更开放

“得知这个消息，我非常高兴！”豫剧表演艺术家、国家一级演员曾广兰在接受记者采访时说，洛阳是一座有着5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史的国家历史文化名城，丝绸之路与隋唐大运河在此交汇转接，留下人文古迹星罗棋布，遍地遗珍数不胜数。洛阳应该借此机会大力宣传，将“古今辉映 诗和远方”的城市形象展示推广出去，让全世界看到一个开放的洛阳，活力的洛阳。同时，她表示，作为海内外华人翘首以盼的节日盛典、央视三大晚会品牌之一的中秋晚会选择洛阳，对洛阳文艺界来说是巨大的鼓舞，期待洛阳文艺界、戏曲界创作出更多具有鲜明洛阳特色，弘扬主旋律、传播正能量的高质量文艺作品，不断增强洛阳文艺的影响力。同时希望中秋晚会能够融入更多的洛阳元素，展示这座千年古都新时代的风采。

来洛工作生活四年多，清洛基地机器人控制与视觉传感研究所常务副所长吴哲明对央视秋晚落户洛阳并不意外。“来洛阳创业，有幸见证了洛阳高速发展的过程，无论是城市建设，还是重大项目的推进，都让我对洛阳的未来充满了信心。”吴哲明说，今天的洛阳宜居宜业，期待通过这场盛会，吸引更多优秀人才来洛交流合作，进而让更多人才扎根洛阳，更多项目落地洛阳，为洛阳副中心城市建设凝聚更多力量。

愿景——办一场盛会

洛阳文保集团党委书记、董事长、总经理辛俊峰表示，隋唐洛阳城国家历史文化公园作为近年洛阳文化旅游倾力打造的“新三篇”之一，其中的应天门能够被央视秋晚选为舞台所在地，这是对洛阳近年文旅融合发展的高度评价，也是给予洛阳打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城的充分信心。洛阳文保集团将全方位做好服务配合，提升应天门周边环境，策划系列文旅营销活动，力争为海内外观众带来富有洛阳地域文化特色的视觉盛宴。

在外地工作多年，中国电影导演协会会员、洛阳籍导演刘勇宏一直关注着家乡的发展。“洛阳作为华夏文明的摇篮，经历40多年的改革开放，城市面貌焕然一新。”刘勇宏在接受采访时说，中秋晚会选择在洛阳举办，体现出洛阳城市文明水平的新高度，是对洛阳形象的一次有力宣传。相信家乡人民一定会齐心协力，承办好这次高规格的文化盛会，也期待月圆之夜的洛阳通过央视大放异彩。（洛报融媒记者 李冰）