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走过二十九载 央视中秋晚会相约洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-05 08:26

　　中央广播电视总台中秋晚会，是中央广播电视总台在每年中秋之夜为庆祝中华民族一年一度的传统节日中秋节而举办的综艺晚会，也是海内外中华儿女寄托思乡之情的最好平台。

　　中央广播电视总台于1991年开始举办中秋晚会，已经见证了29载中秋月圆。从1999年起，中秋晚会由央视中文国际频道(CCTV-4)承制。

　　自1991年以来，中秋晚会已经成为央视三大直播晚会之一。从1991年创办之初的一年一个主题，到2004年“中华情”系列的开始，央视中秋晚会面向全球现场直播，网罗顶尖艺人，打造顶级视听盛宴，影响力正不断增强。

　　央视中秋晚会举办地(部分年份)

　　2004年上海市浦东新区

　　2005年湖北省武汉市

　　2006年福建省厦门市

　　2007年河北省承德市

　　2008年山东省荣成市

　　2009年江西省宜春市

　　2010年安徽省芜湖市

　　2011年广东省江门市

　　2012年福建省福州市

　　2013年广东省梅州市

　　2014年江苏省苏州市

　　2015年四川省绵阳市江油市

　　2016年陕西省西安市

　　2017年黑龙江省大庆市

　　2018年山东省济宁市曲阜市

　　2019年江苏省淮安市（记者 李冰）
[ 责任编辑：马佳佳]
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