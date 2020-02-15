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中秋晚会缘何“花开”洛阳？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 大河网 2020-09-05 10:19

　　中秋节、国庆节，双节喜相逢；故园情、家国情，花好月更圆！

　　9月4日一早，CCTV-4发布微博、微信进行官宣，2020年中央广播电视总台中秋晚会“落户”古都洛阳。

　　这也是2020年中国金鸡百花电影节“结缘”郑州之后，我省又一项重要的文化盛事。

　　消息一经发布，就引发了关注，短短两个小时，#央视中秋晚会#微博话题阅读量超过17亿人次。古都洛阳再次成为全球关注的焦点。

　　文化厚重彰显优势，千年古都“实力圈粉”

　　作为仅次于央视春晚的年度大型综艺晚会，央视中秋晚会是不少城市梦寐以求的文化盛会，缘何选择在洛阳举办？

　　央视在中秋晚会官宣的消息中给出了答案：“承办地洛阳有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，这对集中展示中华民族传统文化的根基与血脉，彰显民族文化的自信以及对华夏文明寻根溯源都有重要的象征意义。”

　　文化优势是洛阳最深厚、最持久、最具核心竞争力的优势。今年中秋晚会的主舞台将以隋唐洛阳城应天门为背景，将古和今加以勾连、虚与实加以转换。

　　洛阳师范学院院长梁留科认为，近年来，洛阳立足厚重的历史文化资源优势，坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，精心打造一批城市精神标识和文旅核心展示区，“东方博物馆之都”“华夏第一王都”等一张张城市名片被擦亮，洛阳的国际知名度、美誉度和吸引力全面提升。

　　文旅融合擦亮“诗和远方”，副中心城市建设放异彩

　　专家表示，央视中秋晚会选择洛阳，还有一个重要原因是近年来洛阳不断提升的城市魅力。

　　作为河南第二大城市、中原城市群副中心城市，洛阳市正按照中央和省委、省政府部署要求，持续推进转型发展、高质量发展，加快建设副中心城市、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎，在谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章中奋勇争先。

　　央视在中秋晚会官宣消息短视频中提到，古都洛阳，正在以创新诠释“传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达”。

　　近年来，洛阳持续提升“两节一会一论坛”影响力，在创新形式、丰富内涵上下功夫，越来越多的人通过牡丹文化节领略到洛阳的美丽，通过中原国际文化旅游产业博览会、河洛文化旅游节看到洛阳的开放，通过世界古都论坛感受到洛阳的厚重。

　　5月以来，洛阳通过创新夜游产品打响“古都夜八点”文旅消费品牌，随着活动不断升级，群众的消费体验不断提升，消费潜力进一步得到激发。

　　央视在中秋晚会官宣消息短视频中还提到，高质量发展擦亮“洛阳制造”，传统产业“老树发新枝”，新兴产业“新树结硕果”。国产航母、“大飞机”C919、蛟龙号、“中国天眼”等大国重器包含着洛阳创新元素；高铁轴承、工业CT、特种机器人、农机装备、矿山装备等制造业领域，正在成为洛阳新的产业高地。

　　与此同时，洛阳持续打造小游园、城市书房、“洛阳乐道”、“乐养居”等惠民品牌，让城市更加宜居宜业，再现了“八方英才荟河洛”的盛况。

　　“古今辉映、诗和远方”的城市名片，让洛阳闪耀着新时代的光彩。（河南日报记者 田宜龙 郭歌）①
[ 责任编辑：马佳佳]
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