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官宣！2020年中央广播电视总台中秋晚会定档
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： CCTV4 2020-09-04 08:46

每年一届的

中央广播电视总台中秋晚会

今年将在

河南洛阳举办

　　目前晚会的节目方案和舞美设计方案等前期工作均已完成并进入到紧锣密鼓的实施落实阶段，部分原创节目的创排以及助演嘉宾、艺人的邀请与签约等各项筹备工作也在有序展开。

　　今年的中秋月圆之夜恰逢中华人民共和国成立71周年国庆佳节，全国抗击新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果，脱贫攻坚、全面建成小康的决胜战役进入收官阶段。传统中秋佳节的亲情思念与中华文明发祥地的中原文化相逢，这些都将为今年的中秋晚会增加更多的看点，给海内外的观众带来更多的期待。今年秋晚的两位总导演李申、景欣表示，导演组已经在两个月之前就开启了连续奋战的工作模式，今年的中秋之夜将通过央视一套、三套、四套等频道，央视频、央视网及各类新媒体平台的直播，将一场时长120分钟，融中秋文化、家国情怀、民族特色于一体的中秋晚会呈现给广大观众。

　　今年秋晚承办地洛阳有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史。这对集中展示中华民族传统文化的根基与血脉，彰显民族文化的自信以及对华夏文明寻根溯源都有重要的象征意义。

　　今年秋晚的主舞台将以隋唐洛阳城应天门为背景，将古和今加以勾连、虚与实加以转换。在央视秋晚一贯的唯美浪漫的风格下，对每个节目进行个性化包装和形态创新，通过全媒体和更多新的传播手段扩大晚会影响力，讲好中国故事。

 

　　今年由蓝月亮独家冠名播出的中秋晚会仍将沿袭坚持多年的篇章式结构，除了序《明月升》，尾声《海上明月》之外，晚会还将设置上篇《月圆花好》、中篇《乡关何处》、下篇《家国万里》三个篇章。对于大家关注的央视秋晚历届的歌会形式以及全明星阵容，导演组表示，虽然受到新冠疫情的影响，但是今年的助演嘉宾和演员阵容依然可以用阵容强大、群星璀璨来形容，据悉，目前已经有李宇春、江疏影、孙楠、张杰、张信哲、郎朗、周深、秦岚、鹿晗(按姓氏笔画排序)等重量级明星确定加盟演出，届时，还会有新的神秘嘉宾空降秋晚，更多惊喜，值得期待。

　　你猜到他们是谁了吗？

　　你的“爱豆”会在今年总台秋晚出现吗？

　　2020年中秋月圆之夜

　　双节相逢，秋色可人

　　月圆花好，家国万里

　　让我们共同期待

　　央视秋晚的精彩呈现
[ 责任编辑：马佳佳]
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