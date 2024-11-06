洛阳现代农机装备集群跻身“国家队”

记者从市工信局获悉，工信部近日发布2024年国家先进制造业集群名单，洛阳现代农机装备集群成功入选，实现我省国家先进制造业集群“零的突破”。

记者从市工信局获悉，工信部近日发布2024年国家先进制造业集群名单，洛阳现代农机装备集群成功入选，实现我省国家先进制造业集群“零的突破”。

党的二十届三中全会指出，加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。先进制造业集群是指在一个区域里围绕先进制造领域密切联系的企业和机构合作共生的网络化产业组织形态，是制造业高质量发展的重要标志。培育发展一批先进制造业集群，对优化和稳定产业链供应链、构建现代化产业体系、畅通制造业国内国际双循环具有重要意义。

我市是我国农机装备发源地和重要产业集聚地，也是我国农机装备领域科研密度最大、创新能力最强的地区。新中国成立之初，国家在洛阳布局了第一拖拉机制造厂、农机学院、拖拉机研究所及第十设计研究院等，形成了“一企一校一所一院”基础，奠定了洛阳农机集群发展雏形。近年来，我市深入贯彻“粮食安全是‘国之大者’”“打造有国际竞争力的先进制造业集群”等指示精神，把农机装备列为全市重点发展的17条优势产业链之一，着力做大做强龙头企业，聚合产业链上下游企业，做强科技支撑能力，持续构建涵盖基础材料、关键零部件、整机制造完整产业链条。目前，洛阳现代农机装备集群关联企业300余家，产值600亿元，形成了以中国一拖为龙头、产业链上下联动的发展格局，成长为国内综合实力领先的农机装备产业集群。

未来，国家、省将支持洛阳现代农机装备集群提升集群协同创新能力、提高集群“三化”发展水平、提升集群企业协作水平等，促进产业、创新、人才、资本、数据等资源在河南区域进行聚焦，推动洛阳打造具有国际竞争力的世界级产业集群。

“入选国家级集群，代表洛阳在现代农机装备领域已进入国内产业集群第一梯队，未来将进一步承担国家使命，代表中国参与全球竞争合作。”市工信局相关负责人表示。

根据规划，我市将以本次入选国家先进制造业集群为契机，加速整合省内资源，进一步打造全国农机装备原创技术策源地、全球高端农业动力机械先行地和全球农机装备产业集聚新高地，争创国际一流农机装备产业集群。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 张锐鑫 通讯员 徐原芃 王鹏)