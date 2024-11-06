教坊街建成投用、龙门客栈加快建设……洛阳这些文旅项目有新进展

走进龙门客栈，感受古色古香的历史韵味；漫步教坊街，体验隋唐里坊格局肌理；游览九洲池二期，领略皇家池苑的端庄典雅……18日，洛阳市召开“1+3”高品质古都文化体验区重点项目观摩暨工作专班第一次工作会议，实地观摩项目建设成效，部署下步工作。

走进龙门客栈，感受古色古香的历史韵味；漫步教坊街，体验隋唐里坊格局肌理；游览九洲池二期，领略皇家池苑的端庄典雅……

18日，洛阳市召开“1+3”高品质古都文化体验区重点项目观摩暨工作专班第一次工作会议，实地观摩项目建设成效，部署下步工作。

高标准打造“1+3”高品质古都文化体验区，是洛阳市委市政府把握新文旅发展趋势，持续保持文旅消费热度的重大部署。目前，洛阳市聚焦打造“1+3”高品质古都文化体验区，共计谋划了54个重点项目。

洛南里坊区，约1300米的教坊街建成投用，重现隋唐里坊格局肌理；龙门石窟片区，龙门古街现有商业街区提升改造完成，“鲤跃龙门”主题演艺餐厅、风起洛阳VR等数字化沉浸式体验项目深受游客欢迎，龙门客栈加快建设；老城古城片区，天心·校场里、天心·隋唐汇项目主体结构完工，正在进行墙体砌筑和门窗安装……

项目建设提速增效，业态布局也在加紧谋划当中。在“1+3”高品质古都文化体验区打造中，洛阳市更加注重业态谋划，坚持运营前置理念、市场思维，探索新业态引入洛阳本土的运营落地模式。除了引入咖啡茶饮、汉服体验、河洛美食外，还将引入实景演艺、伴餐演艺、VR项目、主理人小店(咖啡、古着、手作)等市场需求大、游客喜爱的业态，进一步丰富文旅消费新场景。

此外，洛阳市还成立了“1+3”高品质古都文化体验区项目工作专班，下设规划设计组、报批审批组、项目建设组、业态招商组、专家顾问组等5个小组，建立领导分包调研、议事协调、工作调度、督导考核等机制，统筹推进各重要节点项目尽快落地见效。

“下一步，将严格按照时间节点和规划组织实施项目，强化实地调研、日常督导，精心打造一批经得起历史检验的精品文旅项目，不断增强古都文化体验感和影响力，推动洛阳文旅持续‘出圈’、叫响品牌。”项目工作专班相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 文/图）