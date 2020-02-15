2020年央视中秋晚会缘何落户洛阳？

作为仅次于央视春晚的另一台年度大型综艺晚会，秋晚是不少城市梦寐以求的文化盛会，缘何选择洛阳在洛阳举办？近年，洛阳不断提升的城市魅力是最好的答案。

今年中秋节，全球华人将瞩目洛阳，共飨“神都月”，同叙“中华情”！

今天一早，CCTV4发布微博、微信进行官宣，2020年中央广播电视总台中秋晚会“落户”古都洛阳，将于10月1日20点档在CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4并机播出！

作为仅次于央视春晚的另一台年度大型综艺晚会，秋晚是不少城市梦寐以求的文化盛会，缘何选择在洛阳举办？近年，洛阳不断提升的城市魅力是最好的答案。

作为河南第二大城市、中原城市群副中心城市，洛阳持续推进转型发展高质量发展，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎，在谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章中奋勇争先。

从历史中行来，洛阳正以开放的眼光、开放的思维、开放的心态、开放的格局，走向出新出彩的广阔未来，也释放出更大的吸引力和影响力。

客家之源纪念馆 （资料图）

擦亮城市名片，千年古都“实力圈粉”

央视在秋晚官宣消息中提到，承办地洛阳有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，这对集中展示中华民族传统文化的根基与血脉，彰显民族文化的自信以及对华夏文明寻根溯源都有重要的象征意义。举头望明月，低头思故乡。对遍布世界各地的客家人来说，洛阳是公认的故乡，他们也因此自称“河洛郎”。中秋月圆之夜，以洛阳为主会场的央视中秋晚会，不知会激起多少海外华人的思乡之情？

大谷古道效果图（资料图）

黄河是中华民族的母亲河，临黄河而知中国，临洛阳而知华夏。位于伊滨区寇店镇水泉村的大谷关旧址，正在建设客家之源纪念馆及大谷关客家小镇。按照施工计划，今年12月底客家之源纪念馆与大谷古道将基本完工，明年牡丹文化节前，大谷关展示项目基本完工。项目建成后，这里将被打造为世界客家人的精神家园，成为黄河文化的根亲地标，叫响“洛阳客家祖源地”品牌，对洛阳建设国际人文交往中心起到积极的推动作用。

文化优势是洛阳最深厚、最持久、最具核心竞争力的优势。

二里头夏都遗址博物馆（资料图）

近年，洛阳立足厚重的历史文化资源优势，坚持保护固态、传承活态、发展业态,加快构建文化传承创新体系，积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，精心打造一批城市精神标识和文旅核心展示区，“东方博物馆之都”“华夏第一王都”等一张张城市名片被擦亮，洛阳的国际知名度、美誉度和吸引力全面提升。二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城国家历史文化公园……随着一个个“文化新地标”在洛阳陆续涌现，悠久的历史文化“火”起来，城市随之进入“圈粉”模式。在多个视频平台的“打卡”榜上，洛阳名列前茅，其中二里头夏都遗址博物馆等“网红”文化地标的话题累计播放量将近1亿。

满眼历史，处处文化。洛阳，被网友们称为一座“有故事的城市”。除了大家熟悉的隋唐洛阳城国家历史文化公园，洛阳正在打造的重量级“文化IP”，还有隋唐大运河国家文化公园、隋唐大运河文化博物馆、丝绸之路文化交流中心等一系列重大项目，它们将全面释放洛阳的文化魅力，吸引越来越多的“粉丝”来到洛阳、爱上洛阳。

应天门3D投影灯光秀（资料图）

文旅融合创新，“诗和远方”完美交融

央视在秋晚官宣消息短视频中提到，古都洛阳，正在以创新诠释“传统文化的现代表达，河洛文化的国际表达”。今年的河洛文化旅游节将于9月12日启幕，持续至10月22日。金秋时节，这场一年一度的文旅盛会与央视中秋晚会在洛阳不期而遇，将给游客带来怎样的奇妙体验？

节会活动是塑造品牌、展示形象的有效手段。近年，洛阳持续提升“两节一会一论坛”影响力，在创新形式、丰富内涵上下功夫，越来越多的人通过牡丹文化节领略到洛阳的美丽，通过河洛文化旅游节看到洛阳的开放，通过世界古都论坛感受到洛阳的厚重。

旅游是行走的文化，文化是旅游的灵魂。按照洛阳市委、市政府部署，洛阳持续在“融”字上下功夫，坚持用文化的理念发展旅游，用旅游的方式传播文化，在创新发展中，体现“融”的理念、找准“融”的业态、发挥“融”的效果，推动文化与旅游从“物理组合”迈向“化学反应”，让“诗和远方”完美交融。

洛邑古城（资料图）

从伊河畔桨声灯影中的龙门山色，到人头攒动、美食飘香的老城十字街夜市；从气势恢宏、美轮美奂的应天门3D投影灯光秀，到古色古香、风景如画的洛邑古城……自5月以来，洛阳通过创新夜游产品打响“古都夜八点”文旅消费品牌，随着消费活动不断升级，消费体验不断提升，消费潜力进一步激发，“古都夜八点”文旅消费品牌愈加响亮。

眼下，以全域资源整合、全域产业融合、全域服务提升为特征的全域旅游正在洛阳蓬勃兴起。洛阳立足厚重的历史文化底蕴和丰富的山水资源禀赋，整合旅游资源，连点成线，精雕细琢，“全景栾川”“5A嵩县”“醉美汝阳”等县域旅游品牌深入人心，全市文化旅游产业正向着建设国家全域旅游示范区目标迈进。

产业转型发展，“洛阳制造”享誉全球

央视在秋晚官宣消息短视频中提到，高质量发展擦亮“洛阳制造”，传统产业“老树发新枝”，新兴产业“新树结硕果”。文旅品牌之外，产业品牌，也是决定城市竞争力、影响力的关键。

“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会现场（资料图）

8月1日晚，“格力·中国造”全国巡回直播活动第二站在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场举行。绚烂辉煌的古城风韵搭配格力大型实景舞台，让这场直播大秀别具风采。直播当晚，首个“格力董明珠店”线下实体店洛阳66号店正式营业，当天销售额达101.2亿元。

制造业是立国之本、强国之基，也是洛阳加快中原城市群副中心城市建设的核心支撑。格力电器董事长兼总裁董明珠在直播中表示，格力“牵手”洛阳，是一件幸事。新中国成立初期，落户洛阳的“十大厂矿”，让“洛阳制造”闻名全国；“十三五”收官之年，新兴产业蓬勃发展，让“洛阳制造”享誉全球。

中信重工研发的首台新型排爆机器人（资料图）

中信重工建成全国最大特种机器人研发制造基地，一拖集团成功组建国家农机装备创新中心，国产航母、“大飞机”C919、蛟龙、天眼等大国重器凝结着洛阳创新元素。伴随着高新区、自创区、自贸区三区融合裂变步伐加快，跨境电商综合试验区持续推进，综合保税区成功获批……随着洛阳企业“走出去”步伐的加快，“朋友圈”也越来越广。近年，高铁轴承、工业CT、特种机器人、农机装备、矿山装备等制造业领域，有基础、有优势，正在成为洛阳新的产业地标。

一批“东方红”大马力轮式拖拉机完成总装，陆续下线（资料图）

新，是一种状态，意味着生机勃发、活力涌动。新，更是一种追求，要求解放思想、敢于革新、永不僵化、永不停滞。

近年，洛阳积极实施制造业增品种、提品质、创品牌“三品”专项行动，以先进装备制造、新材料、电子信息、新能源等产业为重点，不断提升洛阳产品的品种丰富度、品质满意度、品牌认可度。瞄准建设全国先进制造业基地这一新定位，洛阳一批省内、国内及国际知名品牌和具有较强核心竞争力的装备制造龙头企业正加速培育，呼之欲出，洛阳正重振老工业基地雄风。

城市内外兼修，宜居宜业活力无限



美丽的开元湖与周边日益完善的中心城区共同形成一幅宜居、怡心的生态画卷（资料图）

伊洛瀍涧四水并流、碧波荡漾、水禽云集，近年，随着洛阳“四河三渠”综合治理拓展深化，黄河干支流岁岁安澜，500公里河岸绿廊掩映、美不胜收。黄河、伊河等多处湿地公园滋养城市绿肺，273座城市游园、193座河洛书苑、360公里城市惠民乐道，开窗见绿、出门进园、四季常绿、三季有花，洛阳正在成为一座居者心怡、来者心悦的幸福之城。

市民在新建成的“全民健身驿站”内休闲健身（资料图）

机会，从来都是留给有准备的人，城市也一样。近年，洛阳以城市双修、文明创建为载体，加快推动城市转型步伐，城市环境更加宜居，城市形象更加靓丽，城市文明蔚然成风。

君不见，汤馆内品尝美味的老饕，小游园内自得其乐的对弈者，非遗商铺内潜心剪纸的手艺人，河洛书苑内专心读书的孩童，王城大道快速路上流光溢彩的车流……这些是洛阳每天都在上演的场景，有着岁月静好的淡然从容，有着生生不息的烟火气，有着别样的河洛风情。这些，何尝不是洛阳的魅力所在？

辉煌厚重的历史文化积淀，是城市的荣光，而内外兼修提质升级，则是支撑城市奋进前行的重要软实力。自“十三五”以来，洛阳着眼补短板、还欠账，城建水平大幅提升。对标河南省委省政府赋予的新发展定位，洛阳市委市政府提出，将围绕优化布局、完善功能、提升品质，持续做好规划建设管理“三篇文章”，把中心城区城建“工笔画”画得更精更美更好。

打造全国重要综合交通枢纽，加快推进5G网络全覆盖和大数据中心建设，统筹推进教育、卫生健康、养老等公共服务设施建设提升，持续打造小游园、城市书房、“洛阳乐道”、“乐养居”等惠民品牌……洛阳正不断创新管理理念、机制、措施，以智慧城市建设为契机，让城市更智慧、更聪明，运转更高效。

如今的洛阳，活力无限、底蕴深厚，“古今辉映”的独特气质令无数人神往。站在新起点上，我们有理由相信，坚持开放引领的洛阳，定能不负时代的重任、历史的青睐，也将吸引更多像央视中秋晚会这样的盛会！

开放的洛阳欢迎您！(洛报融媒记者 智慧)