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2020年央视中秋晚会落户洛阳的消息引发热议：当好东道主 增辉洛阳城
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-07 08:19

　　连日来，2020年央视中秋晚会落户洛阳的消息刷爆了洛阳人的微信朋友圈，成为全市人民热议的话题。

　　我市采取系列举措，将创建全国文明城市与2020年央视中秋晚会服务保障结合起来，更加注重市民文明健康行为习惯的养成，全力为2020年央视中秋晚会营造良好环境，进一步擦亮城市名片、提升洛阳知名度和美誉度。大家在自豪、欢喜、感动之余，纷纷表示要从自身做起，全力以赴当好东道主，喜迎家门口的中秋盛会。

　　“4日央视官宣之后，我把新闻链接、洛阳最新城市宣传片和市长代言的视频转发到微信同学群、家庭群里，把洛阳的大喜事分享给在外地的亲友。”退休职工张秀景在接受采访时说，作为一名洛阳人，她感到无比幸福。2020年央视中秋晚会在洛阳举办，是对城市文明的一次很好展示，她号召身边人文明用语，做文明市民，力所能及地为这次盛会增光添彩。

　　“好激动！2020年央视中秋晚会将在应天门举办，感觉离自己特别近！”市民麻晓倩生活、工作在应天门附近，她说洛阳这些年变化特别大，尤其是隋唐洛阳城国家历史文化公园天堂、明堂、九洲池、应天门等景点相继建成开放，再现了隋唐洛阳城的恢宏气势。

　　来洛上学两年，洛阳理工学院大三学生王龙飞视洛阳为第二故乡。“太给力了！洛阳能够承办2020年央视中秋晚会，说明洛阳的实力不断增强，城市影响力进一步扩大，证明了大家对洛阳的认可。”他说，作为在洛求学者，看着自己所在的城市取得骄人的成绩，内心非常骄傲。他期待能够成为一名志愿者，为2020年央视中秋晚会的顺利举办出力。

　　28岁的市民杨佳旭是应天门遗址博物馆的一名讲解员，应天门即将成为2020年央视中秋晚会的舞台，受到全球瞩目，她已经做好准备，迎接来自全球的游客，带着饱满的热情投入讲解工作，通过自己的声音，让更多人了解应天门和“古今辉映、诗和远方”的洛阳。

　　“了不起！中秋是团圆欢乐的节日，2020年央视中秋晚会选在洛阳举办，说明洛阳和谐社会的氛围能够担当得起这样的重任，这将使洛阳的文化氛围、文明程度再上一个台阶。”67岁的退休职工李芸霞是一名文艺爱好者，她表示，将把对洛阳发展的自豪感转化为行动，信心满满地投入诗词创作和朗诵表演中，为更多百姓送去公益演出，为提升洛阳文化软实力出一份力。

　　“晚会播出后，我们会把精彩的片段剪辑一下，在民宿大堂的屏幕上循环播放。”在应天门北广场附近经营民宿的刘增高表示，2020年央视中秋晚会是洛阳提升知名度、美誉度和整体形象的一次良机。他说：“我们民宿会积极参与创建全国文明城市，展示洛阳文明形象，宣传洛阳城市文化，为洛阳打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城贡献力量。”(记者 李冰)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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